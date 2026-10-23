Δούρου: «Η λαϊκή εντολή εκατομμυρίων συμπολιτών μας ποδοπατήθηκε από τις μωροφιλοδοξίες πολλών»

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Σε μια περίοδο αναζήτησης πολιτικής σταθερότητας και επαναπροσδιορισμού της αντιπολιτευτικής στρατηγικής, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιχειρεί να αφήσει πίσω του την εσωστρέφεια και τις διαδοχικές κρίσεις. Η Ρένα Δούρου θέτει ως προτεραιότητα τη συλλογική λειτουργία, ασκεί κριτική στις αποχωρήσεις βουλευτών και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νέα πορεία με σαφείς πολιτικούς στόχους.

«Το να αντιμετωπίζεις τις έδρες ως περιουσιακό στοιχείο είναι απαξίωση της δημοκρατίας»

Την έντονη αντίθεσή της στην πρακτική πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να ανεξαρτητοποιούνται χωρίς να παραδίδουν τις έδρες τους εξέφρασε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Marconi του Βόλου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η λαϊκή εντολή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μέσο προσωπικής πολιτικής επιβίωσης, επισημαίνοντας: «Η λαϊκή εντολή εκατομμυρίων συμπολιτών μας ποδοπατήθηκε από τις μωροφιλοδοξίες πολλών που αντιμετώπισαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την Ανανεωτική Αριστερά ως όχημα για προσωπική επιβίωση. Όλα αυτά τελείωσαν τώρα», επεσήμανε.

Αναφερόμενη ειδικότερα στις έδρες των ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών, τόνισε:

«Το να αντιμετωπίζεις τις έδρες ως περιουσιακό στοιχείο είναι απαξίωση της δημοκρατίας, της πολιτικής και του κοινοβουλίου. Εμείς ζητάμε την επιστροφή των εδρών. Να πάψει αυτή η περιφορά των εδρών που ταΐζει την ακροδεξιά στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία», υπογράμμισε η κ.Δούρου.

«Είμαστε έντεκα και λειτουργούμε ως εκατό»

Παράλληλα, η Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιδιώκει να γυρίσει σελίδα, με τη συλλογική ηγεσία να αποτελεί τον βασικό άξονα της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα τελείωσε με τους μεσσίες», υπογράμμισε, απορρίπτοντας το μοντέλο της προσωποκεντρικής πολιτικής λειτουργίας.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκτίμησε ακόμη ότι το κόμμα έχει εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του παρουσία, δηλώνοντας, ότι «έχει κλειδώσει την είσοδό του στη Βουλή».

Αναφέρθηκε, επίσης, στη δημοσκοπική ανάκαμψη που, όπως είπε, καταγράφεται τις τελευταίες 90 ημέρες, αποδίδοντας στην προηγούμενη ηγεσία ευθύνες για τις ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις που είχαν φτάσει έως και το 0,5%.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα του κόμματος, σημειώνοντας ότι η παρουσία του δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις της Βουλής.

«Και τον Αύγουστο, που το Κοινοβούλιο ήταν κλειστό, εμείς ήμασταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα, που εργαζόμασταν για τα αυτονόητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπυκνώνοντας τη θέση της στη φράση:

«Είμαστε έντεκα και λειτουργούμε ως εκατό».

Ολοκληρώνοντας, η Ρένα Δούρου, περιέγραψε τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο, δίνοντας έμφαση στις προγραμματικές συγκλίσεις και στην αλλαγή πολιτικών. Όπως δήλωσε, το κόμμα θα είναι «η εγγυήτρια δύναμη μιας σοβαρής προγραμματικής σύγκλισης, μακριά από μωροφιλοδοξίες και μικροηγεμονισμούς, με προτεραιότητα την αλλαγή των πολιτικών», κατέληξε η πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ.