Γιώργος Κώτσηρας: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» – Η πρώτη ανάρτησή του μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανάρτηση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας μία ημέρα μετά την ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή.

«Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν! Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κώτσηρας και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ θερμά τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την φροντίδα, όσο και του ιατρείου της Βουλής το οποίο αρχικά αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας μου.

Να είστε καλά και να προσέχετε!».

Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός ένιωσε αδιαθεσία και πόνο στο στήθος χθες στη Βουλή με αποτέλεσμα να πάει στο Ιατρείο και από εκεί να μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο Ιπποκράτειο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το ανακοινωθέν του «Ιπποκράτειου» για την κατάσταση της υγείας του

Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εμφάνισε προκάρδιο άλγος και ότι ο στεφανιογραφικός έλεγχος, στον οποίο υπεβλήθη, ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

«Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».