Γιώργος Κώτσηρας: Το ανακοινωθέν του «Ιπποκράτειου» για την κατάσταση της υγείας του

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Κώτσηρα γνωστοποιεί το «Ιπποκράτειο», όπου διακομίστηκε ο βουλευτής ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εμφάνισε προκάρδιο άλγος και ότι ο στεφανιογραφικός έλεγχος, στον οποίο υπεβλήθη, ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.
Τις επόμενες ώρες, αφού ολοκληρωθεί ο συμπληρωματικός έλεγχος, ο Γιώργος Κώτσηρας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Κώτσηρα
«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.
Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.
Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».