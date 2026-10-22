Γιώργος Κώτσηρας: Το ανακοινωθέν του «Ιπποκράτειου» για την κατάσταση της υγείας του

Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» διακομίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ύστερα από έντονη αδιαθεσία και προκάρδιο άλγος ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άμεσος στεφανιογραφικός έλεγχος στον οποίο υπεβλήθη ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα. Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

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Γιώργος Κώτσηρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «Ιπποκράτειο» διακομίστηκε ο Γιώργος Κώτσηρας ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.
  • Τις επόμενες ώρες, αφού ολοκληρωθεί ο συμπληρωματικός έλεγχος, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Κώτσηρα γνωστοποιεί το «Ιπποκράτειο», όπου διακομίστηκε ο βουλευτής ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

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Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εμφάνισε προκάρδιο άλγος και ότι ο στεφανιογραφικός έλεγχος, στον οποίο υπεβλήθη, ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Τις επόμενες ώρες, αφού ολοκληρωθεί ο συμπληρωματικός έλεγχος, ο Γιώργος Κώτσηρας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Κώτσηρα

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

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