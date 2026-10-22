Κόνι Μεταξά: «Πήγα κάτω απ’ όλα τα σχόλια και τους έβριζα – Ποιος μπαίνει στη διαδικασία να κράξει έναν μεγάλο άνθρωπο;»

Η Κόνι Μεταξά σε συνέντευξή της στο «Happy Day», ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πριν από λίγες ημέρες ο Λευτέρης Πανταζής, εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Μάλιστα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε απέναντι σε εκείνους που πήγαν κάτω από την ανάρτηση του επιτυχημένου ερμηνευτή και του άφησαν αρνητικά σχόλια.

Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, η Κόνι Μεταξά είπε ότι: «Γλυκούλης μου. Γιατί; Μα έναν τόσο γλυκούλη άνθρωπο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν, είναι δυνατόν; Όχι, δεν με ενόχλησαν τα σχόλια που έγραψαν από κάτω, τσακώθηκα. Δεν κατάλαβες. Πήγα κάτω από όλα τα σχόλια και τους έβριζα».

«Πού να ξέρω καλέ τι έγινε με το φίλτρο; Πάνω από το κεφάλι του είμαι; Ο καημένος κάτι θα πάτησε. Πού να ξέρω; Αλλά όπως και να έχει, ποιος μπαίνει στη διαδικασία να κράξει έναν μεγάλο άνθρωπο, γλυκούλη; Και να έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του, τι τους νοιάζει; Δεν κατάλαβα. Όλοι δεν προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά να πάμε να αλλάξουμε τις μούρες μας;», εξήγησε στη συνέχεια.