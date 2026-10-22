Μιχάλης Σαράντης: «Προσπαθώ να αντιστέκομαι στον ζόφο των ημερών – Είναι δαιδαλώδεις οι νευρολογικές απολήξεις αυτού του σύμπαντος»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε ο Μιχάλης Σαράντης το απόγευμα της Τετάρτης, όπου συνομίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πατρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και την καθημερινότητά του ο ερχομός της κόρης του.

«Είμαι άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια το μέλλον, με την έννοια του τι επιπτώσεις μπορεί να ‘χει μια πράξη που μπορεί να κάνω. Σκέφτομαι τι μπορεί να προκύψει δηλαδή, αντί να ζω στο παρόν. Αυτή η αγωνία για το μέλλον, ας πούμε, με κάνει πολλές φορές να μου φεύγει η ζωή από τα μανίκια», δήλωσε ο ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Προσπαθώ να αντιστέκομαι στον ζόφο των ημερών, με όλους τους τρόπους. Κάνοντας τη δουλειά που κάνω, έχοντας μια κόρη από την οποία βλέπω την ομορφιά και την ποίηση μπροστά μου να παίρνει σάρκα και οστά».

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη για αντίσταση και αλληλεγγύη απέναντι σε όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζοντας πως «είναι πλέον δαιδαλώδεις οι νευρολογικές απολήξεις αυτού του σύμπαντος».