Γιώργος Κώτσηρας: Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή – Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο

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Πολιτική

Γιώργος Κώτσηρας
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Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Κώτσηρας πήγε αμέσως στο ιατρείο της Βουλής, καθώς είχε πόνο στο στήθος.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στη Βουλή το οποίο παρέλαβε τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή και πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κώτσηρας, πριν απο τρεις εβδομάδες, έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

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