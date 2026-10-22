Πάρος: «Είπα να το δοκιμάσουμε για μια φορά, με τη θέλησή μου έκανα ό,τι έκανα» λέει η 21χρονη που διακομίστηκε στο Τζάνειο

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Συνεχίζεται το θρίλερ της Πάρου, ώστε να εξακριβωθεί ποια ήταν η ουσία που έλαβε η 21χριονη και οδηγήθηκε από τη διασκέδαση σπίτι της στη ΜΕΘ στο Τζάνειο σε κωματώδη κατάσταση. Ο σύντροφός της αρνείται κατηγορηματικά ότι έδωσε εκείνος το οτιδήποτε στη φίλη του και δη το λεγόμενο “χάπι βιασμού”.

Σήμερα Πέμπτη μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και η κοπέλα, η οποία αθώωσε τον σύντροφό της, απαλλάσσοντάς τον από κάθε ευθύνη, ενώ τόνισε πώς δεν είναι χρήστης ναρκωτικών, θέλησε να πειραματιστεί μόνο.

Αναλυτικότερα, η κοπέλα, η οποία έχει φοβηθεί μετά το περιστατικό, προχώρησε σε δηλώσεις στο mega live news όπου και τόνισε:

«Αράξαμε, παίξαμε, κάναμε ό,τι κάναμε, μετά ήπια εγώ και μετά βγήκα οφ. Περνάγαμε καλά, ήμασταν μια παρέα. Αυτή η ουσία λέγεται G. Υπάρχει πιο επιστημονικός όρος. Την παίρνεις, άμα θέλεις για παράδειγμα να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς, θα χαλαρώσεις ή θα κοιμηθείς. Άμα θέλεις να παρτάρεις, θα παρτάρεις. Άμα θες να είσαι πιο κίνκι, θα είσαι πιο κίνκι.

Εγώ το πήρα για να περάσω ωραία. Εκείνη την ώρα. Παραπάνω από όσο έπρεπε. Αυτό δεν το πίνεις με αλκοόλ κι αν έχεις πιει αλκοόλ δεν το ακουμπάς.»

Στη συνέχεια λέει ότι το αραίωσε με κόκα κόλα και παραδέχεται:

«Ήπια πολύ. Το κατάλαβα λίγο αργά. Αστεράκια. Ζαλίζεσαι, μούδιασα, λέω, παιδιά δεν νιώθω καλά. Έκατσα κι έσβησα.

Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην βγαίνουν και να λένε τέτοια πράγματα για το αγόρι μου. Με κακοποίησε. Ή με χρησιμοποίησε.

Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα και έκανα ό,τι έκανα. Άμα έβλεπε ότι έκανα τόσο θα μου χε πει, “πας καλά; Τι κάνεις;”

Δεν με είδε. Γι’ αυτό κι έγινε όλο αυτό.

Δεν καταναλώνω ναρκωτικά. Είπα να το δοκιμάσουμε για μια φορά.

Μακριά από ναρκωτικά, μακριά από ουσίες και δοκιμές γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν κάποια ουσία σε στέλνει σε κώμα.»

Τη συγκεκριμένη ουσία την προμηθεύτηκε σε ρέιβ πάρτι στην Αθήνα, όπως είπε.

Τι είπε η 35χρονη που ήταν μαζί με την 21χρονη

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελία Σύρου από την Πάρο που βρισκόταν. Διώκεται μόνο για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών και έκθεση σε κίνδυνο, για τίποτα παραπάνω.

Όσο για το ζευγάρι των 35χρονων που βρίσκονταν στο σπίτι με τον 23χρονο και την 21χρονη, δεν υπάρχει καμία δίωξη. Η γυναίκα μένει στην Αθήνα και ο σύντροφός της δραστηριοποιείται στην Πάρο.

Έδωσαν κατάθεση στις αρχές.

Η 35χρονη μίλησε στο live news:

«Τίποτα δεν έγινε. Η κοπέλα ήπιε την ουσία, ήπιε παραπάνω, λιποθύμησε, την πήγαμε στο νοσοκομείο…

Δεν ξέρω ποιος έδωσε. Δεν γνωρίζω τίποτα.

Εγώ ξέρω ότι αυτό το πράγμα που ήπιε, το ήπιε λίγο παραπάνω προφανώς και έγινε αυτό που έγινε.

Χάπι βιασμού, αυτό που λέτε δεν είναι. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, το οποίο το παίρνουνε κάποιοι άνθρωποι για να χαλαρώσουμε και να έχουνε… να φύγουν οι αναστολές. Αυτό. Αυτό ακριβώς.

Έχει ξυπνήσει. Είναι μια χαρά το κορίτσι. Έχει πει ότι δεν της δώσαμε τίποτα χωρίς να ήθελε να πιει και όλα καλά. »