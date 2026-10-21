Πάρος: «Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού, ήταν ένας πολύ κακός συνδυασμός» ισχυρίζεται ο ο σύντροφός της 21χρονης

Ένας 23χρονος έχει συλληφθεί καθώς φέρεται ότι έδωσε χάπι βιασμού στην 21χρονη κοπέλα του στην Πάρο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να καταλήξει στη ΜΕΘ στο Τζάνειο σε κωματώδη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ίδιος έχει ορίσει δικηγόρο και φέρεται να έχει αρνηθεί τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η 21χρονη κατανάλωσε μόνη της μεγάλη ποσότητα από ένα φιαλίδιο που είχαν μαζί τους στο σπίτι που βρίσκονταν μαζί με άλλο ένα ζευγάρι, μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο 23χρονος έχει συλληφθεί, προς το παρόν, μόνο για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών, αφού παραδέχτηκε και ο ίδιος στην πρώτη του κατάθεση στις αρχές ότι έγινε χρήση.

Μιλώντας στο «Live News», ο σύντροφος της 21χρονης περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς κανένα χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε ένα πολύ κακό συνδυασμό. Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, πήρε όμως μια λάθος απόφαση. Εγώ απλώς ενημερώθηκα ότι δεν είναι καλά και επειδή γνωρίζω πρώτες βοήθειες, έσπευσα να βοηθήσω. Μόλις της έδωσα τις πρώτες βοήθειες και την τοποθέτησα στη σωστή θέση, κάλεσα αμέσως το ασθενοφόρο» ανέφερε ο 23χρονος.

Μητέρα 21χρονης: Δεν μου είχε δώσει δείγματα με ουσίες

Η μητέρα της 21χρονης, εμφανώς ταραγμένη, λέει από την πλευρά της πως ο σύντροφος της κόρης της, την ενημέρωσε πως η νεαρή κατέρρευσε όταν πήρε το περιβόητο χάπι του βιασμού, αλλά δεν της το έδωσε εκείνος. Της είπε πώς είχε ένα ατύχημα και ότι είχε διακομιστεί στο Τζάνειο, ενώ τόνισε ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές για να υπάρχει αποτέλεσμα.

«Στενοχωριέμαι πολύ γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. (Μου είπε ο σύντροφός της) ότι έγινε χρήση κάνναβης. Όχι κάτι άλλο. Τον ρώτησα αν ήπιαν κι αλκοόλ και μου είπε ότι δεν έχουν αλκοόλ στο σπίτι. “Δεν την έχασα από τα μάτια μου”. Δεν την είδα λέει να καταναλώνει αλκοόλ και δεν είχαμε στο σπίτι αλκοόλ.»

Για την κωματώδη κατάσταση της κόρης της, η μητέρα δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση, από τη στιγμή που δεν ήταν εκεί αλλά και δεν έχουν βγει ακόμα οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Εγώ ξέρω ότι ήταν όλοι συνομήλικοι, δεν ήταν 30 και 35 χρονών. Όλοι κυμαινόντουσαν στην ίδια ηλικία.»

Από την πλευρά της, η αδελφή της 21χρονης μίλησε με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο και είπε:

«Καλά είναι, καλύτερα. Δεν πολυσυζητήσαμε. Σημασία έχει η υγεία της.»

Η 21χρονη έχει συνέλθει και η υγεία της βελτιώνεται.