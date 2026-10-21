Αίγυπτος: Απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – «Δεν έχει καμία νομική ισχύ»

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Σύμφωνα με εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, «το μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο». Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου επισημαίνει ότι το «μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της».

Στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου στέλνει σαφές μήνυμα ότι «στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της Αιγύπτου έρχεται μετά από αυτήν του Ισραήλ, που υπογράμμισε ότι «η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή». «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να λειτουργεί με τρόπο που αποσταθεροποιεί την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ακολουθεί η μετάφραση της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου στα ελληνικά:

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκφράζει την κατηγορηματική απόρριψή της για την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της ‘κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj’ και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τον καθορισμό ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επαναβεβαιώνει ότι το εν λόγω Μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, ενώ η κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επισημαίνει επίσης ότι το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Το Μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι είχε ήδη αντιταχθεί κατηγορηματικά στο εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης και επαναλαμβάνει την απόρριψή του, καθώς και κάθε ενέργειας ή πράξης οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται σε αυτό. Στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».