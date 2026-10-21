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ΕΟΚ: Η πρώτη αντίδραση για τις δικαστικές εξελίξεις στο μπάσκετ – «Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα»

Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τις δικαστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστοποιώντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη (21/10), προκειμένου να ενημερωθεί για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για τις δικαστικές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
  • Αντικείμενο της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ενημέρωση των μελών για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για τις δικαστικές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), γνωστοποιώντας ότι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

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Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τον χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

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