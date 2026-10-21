Cyber Greece 2026: Ο «χάρτης» των κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα

Το παγκόσμιο τοπίο των κυβερνοαπειλών και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης του Gilad Zahavi, της Cognyte, με τίτλο «Απειλές που στοχεύουν την Ελλάδα: Βασικές εκστρατείες κυβερνοεπιθέσεων, δρώντες απειλής και στρατηγικές επιπτώσεις» (Threats Targeting Greece: Key Campaigns, Actors, and Strategic Implications), στο πλαίσιο του 6ου Cyber Greece 2026 που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα οποία αφορούν την περίοδο των τελευταίων δέκα μηνών, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και ο τεχνολογικός τομέας συγκαταλέγονται στους βασικούς στόχους κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως. Ακολουθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το εμπόριο, το λιανεμπόριο και η υγειονομική περίθαλψη.

Πρόκειται για κλάδους που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους, γεγονός που τους καθιστά ελκυστικούς στόχους για διαφορετικές ομάδες επιτιθέμενων.

Όπως ανέδειξε η παρουσίαση, τα κίνητρα των δραστών διαφοροποιούνται ανάλογα με τους στόχους τους. Από τη μία πλευρά, ομάδες που συνδέονται με κρατικούς φορείς, γνωστές ως APT (Advanced Persistent Threat), επιδιώκουν την υποκλοπή πληροφοριών και την πρόσβαση σε δίκτυα και συστήματα στρατηγικής σημασίας. Από την άλλη, οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκλήματοςαξιοποιούν τις επιθέσεις για οικονομικό όφελος.

«Η Ελλάδα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τη διεθνή εικόνα, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο περιβάλλον απειλών» ανέφερε ο κ. Zahavi και τόνισε ότι σε αυτό συνυπάρχουν οι επίμονες, κρατικά υποστηριζόμενες κυβερνοεπιχειρήσεις και οι επιθέσεις με οικονομικά κίνητρα, όπως οι επιθέσεις ransomware και η υποκλοπή διαπιστευτηρίων πρόσβασης.

Η κατανόηση των κινήτρων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται διαρκώς και προσαρμόζονται στις αδυναμίες των οργανισμών.

Αυξημένος κίνδυνος…

Την ίδια στιγμή, ο Gilad Zahavi, κατά την παρουσίασή του, ανέφερε ότι ενόψει των εκλογών στην Ελλάδα στα μέσα του 2027, διαμορφώνεται, σύμφωνα με την ανάλυση, ένα προβλέψιμο χρονικό παράθυρο αυξημένου κινδύνου για κυβερνητικούς φορείς, κρίσιμες υποδομές και άλλους οργανισμούς. Για την ενίσχυση της προστασίας τους, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των κρίσιμων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η διεύρυνση της ορατότητας πέρα από τα εσωτερικά δίκτυα κάθε οργανισμού, ώστε να εντοπίζονται οι διαδικτυακές εκθέσεις και οι πιθανές απειλές που αναπτύσσονται εκτός των ορίων του.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου, πραγματοποιείται σήμερα (21/10) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.