Ισραήλ: Καταδικάζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Βλέπει επιχείρηση αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο

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Για αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο κατηγορεί την Τουρκία το Ισραήλ και ταυτόχρονα καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε: «Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», αναφέρει στο ίδιο πνεύμα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να λειτουργεί με τρόπο που αποσταθεροποιεί την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.