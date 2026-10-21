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Ισραήλ: Καταδικάζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Βλέπει επιχείρηση αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κατηγορεί την Τουρκία για αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στενών συμμάχων του στην περιοχή.

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ΙΣΡΑΗΛ - ΣΗΜΑΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SYMONDS FLAGS
ΙΣΡΑΗΛ - ΣΗΜΑΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: SYMONDS FLAGS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο κατηγορεί την Τουρκία το Ισραήλ και ταυτόχρονα καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υπογράμμισε: «Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».
  • Το ισραηλινό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι «Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», καταλήγοντας: «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να λειτουργεί με τρόπο που αποσταθεροποιεί την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
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Για αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο κατηγορεί την Τουρκία το Ισραήλ και ταυτόχρονα καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με ανακοίνωσή του υπογράμμισε: «Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης».

«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή», αναφέρει στο ίδιο πνεύμα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να λειτουργεί με τρόπο που αποσταθεροποιεί την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

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