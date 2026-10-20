Τουρκία: Χαιρετίζει την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου – «Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στη Γαλάζια Πατρίδα»

Την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας χαιρέτισε ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δήλωσή του, ο Τούρκος αξιωματούχος αναφέρθηκε στη σημασία της συμφωνίας για την προστασία των συμφερόντων των δύο χωρών, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. «Η ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του μνημονίου κατανόησης για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο έχει υπογραφεί με την Τουρκία, αποτελεί ένα σημαντικό και θετικό βήμα για τις σχέσεις Τουρκίας – Λιβύης και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στις επιδιώξεις των δύο χωρών στην περιοχή, ο Μπουρχανετίν Ντουράν υποστήριξε: «Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την προστασία των κοινών δικαιωμάτων και συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας με βάση την αρχή της ευθυδικίας και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας».

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του με αναφορά στην πολιτική της Άγκυρας για τη «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς και στη συνέχιση της συνεργασίας με τη Λιβύη. «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στη Γαλάζια Πατρίδα, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει περαιτέρω τις σχέσεις της με τη φίλη και αδελφή Λιβύη και θα στηρίζει τη δίκαιη κατανομή, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».