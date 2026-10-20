Τουρκία: Προς επικύρωση από την Εθνοσυνέλευση η αμυντική «Συμφωνία της Μέκκας»

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Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση κατατέθηκε σήμερα η πρόταση νόμου για την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, γνωστή ως «Συμφωνία της Μέκκας». Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των τριών χωρών μέσω κοινής αποτροπής και αμυντικής συνεργασίας.

Η κατάθεση της «Συμφωνίας της Μέκκας» στην τουρκική Εθνοσυνέλευση αποτελεί το πρώτο βήμα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας επικύρωσής της.

Με βάση το τουρκικό συνταγματικό πλαίσιο, η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση της πρότασης νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την ψήφισή της από την Ολομέλεια, την προεδρική έγκριση της επικύρωσης και την ολοκλήρωση των διεθνών διατυπώσεων που προβλέπει η ίδια η συμφωνία.

Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συμφωνίας εξαρτάται από τις συγκεκριμένες διατάξεις της.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η συμφωνία αφορά την κοινή άμυνα και ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές στρατιωτικές δεσμεύσεις για την Τουρκία. Ήδη βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει ενημέρωση της Εθνοσυνέλευσης για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η χώρα.

Η επικύρωση της συμφωνίας δεν αφορά άμεσα ενδεχόμενη αποστολή τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό. Αυτή απαιτεί χωριστή κοινοβουλευτική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 92 του τουρκικού Συντάγματος, ανάλογα με το είδος και τη νομική βάση της αποστολής.

Η Συμφωνία της Μέκκας

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Μουχάμαντ Σεχμπάζ Σαρίφ και τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το βασικότερο σημείο της συμφωνίας είναι ότι ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Επιπλέον η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες, την αμυντική βιομηχανία, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον τρίτης χώρας και δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.