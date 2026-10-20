Αγχωτική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Αλμάτι – Νίκησε με 2-1 σετ τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς – ΒΙΝΤΕΟ

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Με… αγχωτικό τρόπο, αλλά με αίσιο τέλος ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της κατηγορίας ATP 250 που διεξάγεται στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-1 σετ (7-6(9), 3-6, 6-3) του Αμερικανού Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν, καθώς στο δραματικό τάι μπρέικ του πρώτου σετ αναγκάστηκε να σώσει τρία match points πριν το κατακτήσει. Παρότι έχασε το δεύτερο σετ, ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο και καθοριστικό, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρόκριση.

Στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, την Τετάρτη (21/10, 17:30). Στους «32» ο τενίστας από το Καζακστάν απέκλεισε τον Στέφανο Σακελλαρίδη με 7-6(4), 7-6(3).

Great start in Almaty, see you again tomorrow 💪 https://t.co/voroOdKViH — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) October 20, 2026

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ