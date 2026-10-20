Αγχωτική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Αλμάτι – Νίκησε με 2-1 σετ τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν, επικρατώντας με 2-1 σετ (7-6(9), 3-6, 6-3) του Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς.

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Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς
πηγή: AP Photo/Adam Hunger
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ του Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς στο τουρνουά του Αλμάτι και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16».
  • Ο Έλληνας πρωταθλητής έσωσε τρία match points στο δραματικό τάι μπρέικ του πρώτου σετ και ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρόκριση.
  • Στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, την Τετάρτη (21/10, 17:30).

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Με… αγχωτικό τρόπο, αλλά με αίσιο τέλος ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της κατηγορίας ATP 250 που διεξάγεται στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-1 σετ (7-6(9), 3-6, 6-3) του Αμερικανού Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν, καθώς στο δραματικό τάι μπρέικ του πρώτου σετ αναγκάστηκε να σώσει τρία match points πριν το κατακτήσει. Παρότι έχασε το δεύτερο σετ, ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο και καθοριστικό, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρόκριση.

Στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 38χρονο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, την Τετάρτη (21/10, 17:30). Στους «32» ο τενίστας από το Καζακστάν απέκλεισε τον Στέφανο Σακελλαρίδη με 7-6(4), 7-6(3).

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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