Ρωμανός: Ψέμα ότι ο Τσίπρας ήταν πάντα απέναντι στη βία – Η Αυγή είχε ένθετο «ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του απέναντι στη βία εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη (20/10) ο Νίκος Ρωμανός, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι διαχρονικά καταδικάζει τα βίαια επεισόδια.

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός επικαλέστηκε δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» από την περίοδο των επεισοδίων που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κάνοντας λόγο για «μεγάλο ψέμα».

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως πολιτικός που βρισκόταν πάντοτε απέναντι στη βία, ενώ αντιπαρατέθηκε με τον τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος υπερασπίστηκε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει τις κοινωνικές κινητοποιήσεις με τα επεισόδια.

«Άκουσα ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πάντα ενάντια στη βία. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ρωμανός, παραπέμποντας στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο των εκτεταμένων επεισοδίων του Δεκεμβρίου του 2008.

Επικαλούμενος ένθετο της κομματικής εφημερίδας «Αυγή», υποστήριξε ότι είχε κυκλοφορήσει με τη φράση «ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις», την περίοδο που σημειώνονταν επεισόδια μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

«Η Αυγή όταν ζούσαμε τα έκτροπα της εποχής Γρηγορόπουλου είχε βγει με ένθετο “ω έλατο, ω έλατο τι ωραία που αρπάζεις”. Τότε ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή η κομματική εφημερίδα», σημείωσε.

Ο κύριος Ρωμανός τόνισε παράλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σε παλαιότερη τοποθέτηση του σχετικά με τις βόμβες μολότοφ, είχε δηλώσει: «Τι κακό έχουν οι μολότοφ; Εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν».

Ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε ακόμη σε σχέσεις στελεχών του πολιτικού χώρου του Αλέξη Τσίπρα με πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, χωρίς να παραθέσει στη συγκεκριμένη τοποθέτηση περισσότερα στοιχεία.

Η κόντρα με τον Θεοδωράκη: «Φοβάστε τους νέους που θα βγουν στους δρόμους»

Οι αναφορές του Νίκου Ρωμανού προκάλεσαν την αντίδραση του Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια τηλεοπτική συζήτηση, εκπροσωπώντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Φοβάστε τους νέους που θα βγουν στους δρόμους», ανέφερε ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποθαρρύνει τις κοινωνικές αντιδράσεις.

Η απάντηση του Νίκου Ρωμανού ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους.

«Δεν φοβάμαι τίποτα, σιχαίνομαι το ψέμα όταν λέτε ότι ο Τσίπρας είναι πάντα ενάντια στη βία», δήλωσε, επιμένοντας ότι η πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού δεν συνάδει, κατά την άποψή του, με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Είναι ψέμα και το έχουμε ζήσει και στον Γρηγορόπουλο και στις πάνω και κάτω πλατείες», πρόσθεσε, αναφερόμενος τόσο στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008 όσο και στις κινητοποιήσεις της περιόδου των μνημονίων.

ΕΛΑΣ: «Η διαμαρτυρία είναι ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας»

Είχε προηγηθεί τοποθέτηση του Γρηγόρη Θεοδωράκη σχετικά με τις δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ, Πάνου Λαμπρινίδη-Στάχτου, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «άντε και στα δικά μας», προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε τις διαμαρτυρίες και τις κοινωνικές κινητοποιήσεις και όχι τα βίαια επεισόδια.

«Η φράση αυτή αφορά τις διαμαρτυρίες, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις υπάρχει απόλυτη καταδίκη των επεισοδίων», ανέφερε, επιχειρώντας να διαχωρίσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τις πράξεις βίας.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταδικάσει τις βίαιες ενέργειες.

«Ο Τσίπρας έχει καταδικάσει όλες αυτές τις μορφές βίας, ας μην προσπαθεί η κυβέρνηση να τρομοκρατήσει τον κόσμο», σημείωσε.