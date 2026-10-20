Debate Καιρίδη – Χρηστίδη στον Realfm 97,8 για την ακρίβεια και τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Καιρίδης και Παύλος Χρηστίδης διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ακρίβεια και το κύμα διαδηλώσεων στην Ευρώπη.

«Προφανώς πήγα, διότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, να παρευρίσκεται εκεί που πρέπει να παρευρίσκεται και να υπερασπίζεται τις θέσεις τις οποίες υπερασπίζεται διαχρονικά γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν χαιρέτησα κάποιον, ούτε θεωρώ κακό το να χαιρετάς κάποιον. Είπα ότι όσο βρισκόμουν στον χώρο δεν συνάντησα την πρέσβη, διότι πολύ απλά η πρέσβης δεν είχε έρθει όσο βρισκόμουν στον χώρο. Επομένως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ήταν μια κοινωνική εκδήλωση, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να έγινε εκείνη την ημέρα εκεί και όσο πιο καθαρά μπορούσα να το πω το λέω και σε εσάς, διότι οι θέσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν και τον αντισημιτισμό, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, εδώ και πολύ καιρό είναι διατυπωμένες με τον καλύτερο και τον πιο σοβαρό τρόπο και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλους εμάς, μέσα και έξω από τη Βουλή» είπε αρχικά ο κ. Χρηστίδης, δίνοντας διευκρινίσεις για το θέμα που συζητήθηκε με αφορμή την παρουσία του σε συνάντηση με Ισραηλινούς στην Αθηναϊκή Λέσχη.

«Το πρόβλημα δεν είναι η πρέσβης του Ισραήλ με την οποία συναντιόμαστε και οφείλουμε να συναντιόμαστε, γιατί πράγματι έχουμε μια στρατηγική σχέση με το κράτος του Ισραήλ και την αναγκαία εξυπηρέτηση του ελληνικού εθνικού συμφέροντος. Το πρόβλημα είναι οι ακρότητες, οι ακραίες φωνές, οι ακραίες οργανώσεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη εκεί, γιατί έλειπα, αλλά σίγουρα το πρόβλημα δεν είναι οι πρέσβεις. Όμως, γύρω από την πρέσβη και γύρω από την επίσημη εκπροσώπηση την οποία οφείλουμε να έχουμε για τους δικούς μας λόγους και έχουμε μια άριστη σχέση με το Ισραήλ, δεν μπορώ να μην διαχωρίσω τη θέση με κάποιες ακραίες φωνές που ακούγονται και οι οποίες βλάπτουν εν τέλει και το ίδιο το Ισραήλ και σίγουρα τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Καιρίδης.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία

«Δεν κρατιούνται από τη χαρά τους στην αντιπολίτευση από αυτό που γίνεται στη Γαλλία, χωρίς να συνειδητοποιούν τις πολύ αρνητικές συνέπειες που έχει συνολικά για την Ευρώπη και προφανώς και για την Ελλάδα, διότι αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, σε ζωντανό χρόνο, είναι η κατάρρευση της προεδρίας Μακρόν, ο οποίος φεύγει με ελλείμματα, με προβλήματα και με μια οικονομική κρίση που μετατρέπεται σε πολιτική και κοινωνική έκρηξη. Ενισχύεται πάρα πολύ η ακροδεξιά, η Λεπέν. Κάποιοι έχουν βαλθεί να την βγάλουν από τον πρώτο γύρο. Εγώ πίστευα ότι αν καταφέρει να περάσει κεντρώος υποψήφιος στο δεύτερο γύρο, δεν θα βγει η Λεπέν, διότι απέναντι στον Μελανσόν μόνο μπορεί να κερδίσει, αλλά παρόλα αυτά, με την τροπή που παίρνει το πράγμα και την τεράστια έκρηξη και την αντίδραση που αυτό προκαλεί στη μεγάλη πλειοψηφία των Γάλλων, υπάρχει πιθανότητα από το 36-37% που παίρνει τώρα στον πρώτο γύρο να πάει πολύ πιο πάνω» ανέφερε ο κ. Καιρίδης, σημειώνοντας ότι από το πρωί στη Βουλή οι εισηγητές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας «βγήκαν αναφανδόν και προσδοκούν το ίδιο να γίνει και στην Ελλάδα αύριο, στη συγκέντρωση που υπάρχει».

«Προφανώς το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι κατοχυρωμένο και απολύτως σεβαστό σε μια δημοκρατία. Νομίζω ότι χαίρονται και με τον μπαχαλακισμό που βλέπουμε» συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, εξηγώντας ότι δεν άκουσε καμία ανησυχία για «το τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, διότι μια Ευρώπη με Λεπέν στη Γαλλία, είναι μια Ευρώπη πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμη».

«Οι εξελίξεις εκεί οι οποίες ξεκινούν από τη χρεοκοπία του εγχειρήματος Μακρόν, έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες» είπε ο κ. Καιρίδης, σημειώνοντας πάντως ότι υπάρχει μία επαναστατική παράδοση στη Γαλλία. «Υπάρχει μια προεδρία Μακρόν η οποία σέρνεται τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, αδρανοποιημένη. Υπάρχει το δημοσιονομικό πρόβλημα, καθώς η Γαλλία πρέπει να αυξήσει φόρους και να κάνει αιματηρές περικοπές τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει μια επιχειρησιακή αποτυχία της αστυνομίας, που τώρα της ξέφυγε το πράγματα» πρόσθεσε.

«Είναι ένα μήνυμα ότι όσο κι αν από πάνω φαίνεται ένα περιτύλιγμα να είναι όμορφο, εάν δεν συνοδεύεται από πραγματικές λύσεις για την παιδεία, το στεγαστικό, την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τότε το περιτύλιγμα αυτό δεν είναι αρκετό, διότι η κοινωνική πρόοδος και η κοινωνική ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε την κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση είναι αυτονόητο ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να ταυτιστεί με την εικόνα των ακραίων επεισοδίων. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει πολλές διαδηλώσεις με διεκδικήσεις για καλύτερα και περισσότερα δικαιώματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και απολύτως υγιές και κατοχυρωμένο στο ελληνικό Σύνταγμα. Δυστυχώς η Ευρώπη φαίνεται να κοιτάζει αμήχανη την ώρα που πληρώνουμε πολύ υψηλά το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Και αυτό προσωποποιείται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο» τόνισε από την πλευρά του ο Παύλος Χρηστίδης.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στους επόμενους μήνες έχουμε μία σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά για τη δική μας περιοχή, ειδικά σε μία περίοδο στην οποία βλέπετε ότι και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού υπάρχουν μία σειρά από προβλήματα. Δηλαδή, η επιλογή του Πρόεδρου Τραμπ να συμφωνήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο και να αφήσει όλο το βάρος και το κόστος του Ουκρανικού στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες και εν προκειμένω οι Έλληνες πολίτες θα το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και αναφέρθηκε σε στελέχη της ΝΔ που στήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ: «Να θυμηθούμε ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν μία σειρά από φανατικά Τραμπικοί υπουργοί, οι οποίοι έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν όταν ο κ. Τραμπ ήταν να εκλεγεί και τώρα δεν τους ακούμε να μιλάνε για το πώς έχουν φορτώσει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες».

Καιρίδης: Όχι στον μπαχαλακισμό

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση τώρα και μια πίεση παντού. Το βλέπουμε αυτό στην Ευρώπη, ακόμη και στην Αυστραλία, όπου ήμουν την αισθάνονται πολύ έντονα. Η Ελλάδα βεβαίως είναι σε άλλη φάση, έχει βάλει τάξη στα δημοσιονομικά της, έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει μειώσει πάρα πολύ την ανεργία, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που βλέπουμε αλλού απαραίτητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει πάντοτε να προσέχουμε και ότι ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής απέναντι στη διαγενεακή αδικία, διότι τους νέους μας τους έχουμε αδικήσει. Όταν το 95% της κοινωνικής δαπάνης πηγαίνει για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού που είναι κληρονομιά από το παρελθόν αυτή, καταλαβαίνετε ότι μένουν πάρα πολύ λίγα για τους νέους.

Παρ’ όλα αυτά αυτή η κυβέρνηση και μηδένισε τον φόρο εισοδήματος στους νέους και έδωσε δυνατότητες, αλλά προφανώς πρέπει ακόμα περισσότερο. Είναι τα πολιτικά συστήματα συνολικά της Ευρώπης στραμμένα στο χθες και όχι στο αύριο. Από εκεί και πέρα όχι στον μπαχαλακισμό, είναι κάτι το οποίο το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να χαίρεται με αυτή την αναταραχή στη Γαλλία. Η μόνη που δικαιούται να χαίρεται και το κάνει, είναι η Λεπέν.

Μία Ευρώπη όπου η Γαλλία, η δεύτερη ισχυρότερη χώρα, θα έχει μια ακροδεξιά πρόεδρο θα είναι μια Ευρώπη λιγότερο φιλική προς τα ελληνικά συμφέροντα. Κατά συνέπεια ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι που δεν έβαλαν μυαλό από το παρελθόν, έρχονται σήμερα 11 χρόνια μετά να πανηγυρίσουν και να θεωρήσουν ότι μέσω Γαλλίας θα διασωθούν πολιτικά από τα ελλείμματά τους και τις αδυναμίες τους» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Καιρίδης.

Χρηστίδης: Όχι στο μπάχαλο, ναι στην διεκδίκηση μίας καλύτερης ζωής

Ερωτηθείς ο κ. Χρηστίδης εάν το ΠΑΣΟΚ λέει «και στα δικά μας» όπως είπε το στέλεχος της ΕΛΑΣ Πάνος Λαμπρινίδης, απάντησε: «Η βασικός παράμετρος είναι το τεράστιο πρόβλημα που έχει σήμερα η Gen Z και η Gen A, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι από 18 μέχρι 30 χρονών και έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στην εγκατάλειψη του παιδικού τους δωματίου. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν, ανθρώπους οι οποίοι είναι στην παραγωγικότερη ηλικία τους και που φαίνεται να μην έχουν προοπτική σε μια Ελλάδα η οποία βαδίζει στη στασιμότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και εδώ η μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Καιρίδης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τον τόπο 7 χρόνια τώρα. Τα ζητήματα της στέγασης σε όλη την Αττική και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, τα ζητήματα του κυκλοφοριακού, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, της ποιότητας ζωής ειδικά για τη νέα γενιά, είναι ζητήματα τα οποία μπαίνουν στην ατζέντα εδώ και 7 χρόνια, και δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει δράσει όπως θα έπρεπε να έχει δράσει, ειδικά στο κομμάτι του κόστος της ζωής. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι τα ζητήματα στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, αλλά εδώ πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά την αισχροκέρδεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια ζητήματα επιλογής, βιωσιμότητας και ονείρων των νέων ανθρώπων, τους οποίους πρέπει να τους ακούμε. Δεν μπορεί κανένας να είναι απορριπτικός απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί να ονειρεύεται μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο μισθό, ένα δικό του σπίτι ή τη δυνατότητα να παντρευτεί».

«Οπότε, αν με ρωτάτε για το κομμάτι των μπάχαλων, η απάντηση είναι όχι. Εάν με ρωτάτε για το κομμάτι της διεκδίκησης μιας καλύτερης ζωής με τρόπο ο οποίος να είναι σοβαρός, συγκροτημένος η απάντηση είναι ότι είναι αυτονόητο. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ διαφορετικοί οι λόγοι και οι άνθρωποι όλων των κομματικών αποχρώσεων που βγήκαν στο δρόμο και διεκδίκησαν, από την καλύτερη συμφωνία στην περίπτωση των Πρεσπών, που βγήκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ΝΔ, μέχρι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα οικονομικά. Επομένως εδώ η συζήτηση πρέπει να είναι για το πώς αξιοποιούμε τις ευκαιρίες στην Ελλάδα προς όφελος των Ελλήνων και των Ελληνίδων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης.

«Αυτή η κυβέρνηση πήρε μια οικονομία με την ανεργία των νέων στο 50%. Ο ένας στους δύο νέους κάτω των 30 δεν είχε δουλειά, ενώ έψαχνε για δουλειά. Πάντοτε έφευγαν αργά από το σπίτι στην Ελλάδα για μια σειρά από τους λόγους, όμως το 50% έγινε 10%. Αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος. Το γεγονός ότι σήμερα ο κάθε νέος μπορεί λίγο πολύ να βρει μια δουλειά και αρκετοί από αυτούς και δουλειές αξιόλογες και καλά πληρωμένες, είναι μια πρόοδος. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και πρώτος παραδέχθηκα τη διαγενεακή αδικία. Ως προς την αισχροκέδρεια, επειδή πρόσφατα βρέθηκα στην Αλβανία και ήμουν με συνάδελφο του κ. Χρηστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από τα Γιάννενα, όλοι οι Αλβανοί έρχονται στην Ελλάδα για ψώνια. Τη βρίσκουν πολύ πιο φθηνή. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι στον Έβρο. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και πίεση αλλά δείτε και τον περίγυρο, δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη» αντέτεινε ο κ. Καιρίδης.

Καιρίδης: To ζήτημα είναι πώς θα φέρουμε επενδύσεις

«Την ώρα λοιπόν που λέμε το αυτονόητο, ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα μετά το 2019, ότι έχει τεράστια αύξηση επενδύσεων, τεράστια αύξηση στις εξαγωγές, τεράστια μείωση στην ανεργία, τεράστια μείωση στο δημόσιο χρέος, μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, υπερδιπλάσια της ευρωπαϊκής, παρόλα αυτά εγώ δεν πανηγυρίζω. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι ο αγώνας είναι μπροστά μας, οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα συγκρίνεται με τη Ρουμανία και είναι κάτω από την Πολωνία, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει στον δρόμο προς τις εκλογές. Η ουσιαστική συζήτηση είναι πώς θα φέρω επενδύσεις, πώς θα φέρω χρήματα στην οικονομία και πώς δεν θα διώξω, διότι με τον μπαχαλακισμό διώχνω και κάνω τον Έλληνα πιο φτωχό και πιο προβληματικό, δεν του λύνω κανένα πρόβλημα, απλώς κερδίζω κάποια ψηφουλάκια» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

Χρηστίδης: Nα μην δημιουργήσουμε ξανά ψευτοδίπολα

«Εκτός από το τι νιώθουν οι πολίτες που για μένα είναι το σημαντικότερο, υπάρχουν και τα πραγματικά στοιχεία είτε της Eurostat είτε της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνουν ότι όποια αύξηση για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό έχει εξαϋλωθεί μιας και η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Γνωρίζουμε όλοι πού βρίσκεται ο πληθωρισμός και πόσο έχουν ακριβύνει βασικά προϊόντα τα οποία κατανάλωναν οι Έλληνες και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αυτό για την διατροφική αλυσίδα και για το πώς όλο αυτό κοστίζει πάρα πολύ ακριβά σε κάθε ελληνική οικογένεια. Το βασικό ζήτημα είναι ότι ζούμε σε μία εποχή που η νέα γενιά νιώθει ένα έλλειμμα εκπροσώπησης. Σε αυτό το έλλειμμα εκπροσώπησης πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να μην δημιουργήσουμε ξανά ψευτοδίπολα. Το βασικό θέμα είναι το εισόδημα και αν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες οι νέοι άνθρωποι.

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ανεξαρτήτως της κουβέντας που αναπτύσσεται μέχρι τις εθνικές εκλογές, πρέπει να αντιληφθούμε ότι παρά τη μείωση της ανεργίας, το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης και επάρκειας παραμένει στον πάτο της Ευρώπης και αυτό δεν έχει χρώμα. Μπορεί το αποτέλεσμα να έχει χρώμα. Το βασικό ζήτημα είναι ότι μιλάμε για νέους ανθρώπους, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, για ένα δημόσιο τομέα ο οποίος γερνάει, χωρίς να έχει κίνητρα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μας απασχολούν για τον τρόπο με τον οποίο θα προσελκύσουμε επενδύσεις, που χρειαζόμαστε για την πραγματική οικονομία» τόνισε ο κ. Χρηστίδης από την πλευρά του, ενώ άφησε αιχμές για τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή το βίντεο στο οποίο ακούγεται να φωνάζει σύνθημα της ΔΑΠ.

«Εγώ θα καταγγείλω τον φίλο μου και συνάδελφο Παύλο Χρηστίδη για αθέμιτο ανταγωνισμό, διότι κάποιοι στην αντιπολίτευση έχουν βαλθεί ντε και καλά να τον βγάλουν πρώτο στη Βόρεια Αθήνα τον Άδωνι, με όλη αυτή τη στοχοποίηση, η οποία μόνο καλό του κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να τον παρακαλέσω επειδή είμαστε συναγωνιστές με τον κ. Γεωργιάδη, να το περιορίσουν διότι εκνευρίζουν και τον Κωστή και όλους τους υπόλοιπους με αυτή τη διαρκή πριμοδότηση την οποία έχουν κάνει στον φίλο Άδωνι» του απάντησε με χιούμορ ο κ Καιρίδης.

«Καλές είναι οι καταγγελίες, αλλά μετά τις καταγγελίες πρέπει να έχουμε προτάσεις. Ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί το εισόδημα είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα. Η παραγωγικότητα είναι συνδυασμός ενός μόνο πράγματος, επενδύσεων. Άρα χρειάζεται να ενισχύσουμε τις αποταμιεύσεις μας, ώστε να έχουμε ελληνικές επενδύσεις και να προσελκύσουμε και ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Εμείς τις διπλασιάσαμε. Δεν λύσαμε το πρόβλημα αλλά τις διπλασιάσαμε. Τις πήραμε 20 δισ. και τις πήγαμε 45 δισ. το χρόνο και είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Αυτή είναι η επιτυχία του Μητσοτάκη. Δεν αρκεί στη νέα εποχή. Πρέπει ακόμα πιο πολύ. Και προκαλώ τον κ. Ανδρουλάκη με την εμπειρία του τη διεθνή, την ευρωπαϊκή την οικονομική, τη γνώση του, με τα έμπειρα στελέχη όπως τον κ. Χρηστίδη να έρθουν και να μας πουν πώς τα 45 δισ. εκατομμύρια θα γίνουν 65 δισ. εκατομμύρια. Αυτό είναι το ζητούμενο στον δρόμο προς τις εκλογές. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο καταγγελία ή κλάμα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.

Λύσεις ζητάει από εμάς ο ελληνικός λαός, διότι αν δεν του δώσουμε εμείς τις λύσεις, υπάρχουν πάντοτε οι πονηρούληδες, οι κασιδιάρηδες που παραφυλάνε στη γωνία και απειλούν να κερδίσουν μέρος μιας νεολαίας παραπληροφορημένης. Το βλέπουμε αυτό στη Γαλλία, το είδαμε με το AfD στη Γερμανία. Δικιά μας δουλειά, του πολιτικού κέντρου, είναι να δώσουμε λύσεις. Εγώ πραγματικά λυπάμαι για την κατάσταση σήμερα στη Γαλλία και για τον Μακρόν, ο οποίος ξεκίνησε με τέτοιες ελπίδες και τέτοιες φιλοδοξίες και σήμερα φεύγει ντροπιασμένος από την προεδρία και παραδίδει μια Γαλλία στη Λεπέν με τεράστια ελλείμματα και δημοσιονομική κρίση» υπογράμμισε ο κ. Καιρίδης.

«Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία παραδέχτηκε με τις αναγκαστικές του διορθώσεις πριν από λίγες εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης. Για παράδειγμα, τα funds και οι servicers στην πατρίδα μας είναι οι θεσμοί πανευρωπαϊκά που έχουν κατ’ αναλογία τα περισσότερα κέρδη όλων των funds και των servicers στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των 7 ετών που ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά. Και αναγκάστηκε ο κ. Μητσοτάκης μετά τις επανειλημμένες προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και για τα funds και για τους servicers και για το ιδιωτικό χρέος και για τους πλειστηριασμούς να πάρει μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες στην Βουλή. Το βασικότερο όμως ζήτημα είναι γιατί 7 χρόνια τώρα, έπρεπε να παίρνει κάθε κοράκι τηλέφωνο έναν πολίτη και χωρίς να του δίνει αυτά τα οποία υποχρεούται από το νόμο, να τον εκβιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με συμπεριφορές οι οποίες είναι κατάπτυστες» απάντησε ο κ. Χρηστίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.