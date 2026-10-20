Κυρανάκης: Το ΚΚΕ πάει στα σχολεία και κάνει στράτευση μαθητών

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι υποκινεί βίαια επεισόδια στις μαθητικές κινητοποιήσεις και κάνει πλύση εγκεφάλου σε ανήλικους μαθητές με νοσηρές ιδέες. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να θέσει η κοινωνία σαφή όρια απέναντι στην ένταση, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας προτάσσει τον διάλογο με τα μαθητικά συμβούλια.

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Πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή τα επεισόδια στη Γαλλία, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην Αριστερά και ειδικότερα στο ΚΚΕ, κατηγορώντας το για υποκίνηση βίαιων επεισοδίων στις μαθητικές κινητοποιήσεις.
  • Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιζητούν εσκεμμένα την ένταση, επισημαίνοντας την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης και ορίων απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
  • Σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, διευκρίνισε ότι η Πολιτεία προτάσσει τον διάλογο και ότι το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τα 15μελή συμβούλια των μαθητών.

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Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, βρίσκονται οι μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, που δυστυχώς αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια, τραυματισμούς, λεηλασίες και βανδαλισμούς.

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Μιλώντας στο Action24 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν παρόμοια φαινόμενα στη χώρα μας. Απαντώντας ο γραμματέας της ΝΔ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην Αριστερά και ειδικότερα στο ΚΚΕ  υποστηρίζοντας ότι γενικότερα υποκινεί βίαια επεισόδια,  στις μαθητικές κινητοποιήσεις.

«Ναι, αυτό θεωρώ και θεωρώ ότι είναι ντροπή που κάποια κόμματα, ακόμα και μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, το ΚΚΕ για παράδειγμα, πάει αυτή τη στιγμή σε σχολεία, πάει στα παιδιά μας και παραβλέποντας καθηγητές, δασκάλους και γονείς παιδιών πάει και κάνει στράτευση απλών μαθητών ανήλικων, εμφυτεύοντάς τους, κάνοντας πλύση εγκεφάλου με τέτοιες νοσηρές ιδέες», τόνισε με έμφαση ο κ.Κυρανάκης.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιζητούν εσκεμμένα την ένταση, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν στελέχη της Αριστεράς, δήλωναν ανοιχτά «ότι η κοινωνική κανονικότητα, δεν αποτελεί ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά».

«Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή σαν κοινωνία»

Αναφερόμενος στην ανάγκη συλλογικής αντίδρασης απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, επισήμανε τη σημασία των ορίων που οφείλει να θέσει ο πολίτης:

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«Πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή σαν κοινωνία ανεξαρτήτως του αν είμαστε η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή σαν κοινωνία», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επεισοδίων στην Αθήνα στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων, διευκρίνισε ότι η Πολιτεία προτάσσει τον διάλογο. Ανέφερε μάλιστα ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη, βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία με τα 15μελή συμβούλια των μαθητών, καθώς δεν υφίστανται λόγοι που να δικαιολογούν μια γενικευμένη εξέγερση.

Τέλος, συμπλήρωσε συνδέοντας την παρούσα κατάσταση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης:

«Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια στα βάθη της κρίσης είχαμε το Σύνταγμα να καίγεται κάθε εβδομάδα και είχαμε πολιτικά κόμματα τα οποία γεννήθηκαν από αυτό το χάος, τα οποία παρήγαγαν χάος και θρέφονταν από το χάος, τα οποία σήμερα είναι στο 1% με 2%», επεσήμανε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

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