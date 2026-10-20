Κρήτη: Διάσωση περίπου 50 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε απόσταση 24,5 ναυτικών μιλίων από την Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.