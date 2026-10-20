Κρήτη: Διάσωση περίπου 50 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, 24,5 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ιεράπετρας. Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε απόσταση 24,5 ναυτικών μιλίων από την Ιεράπετρα.
  • Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 50 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε απόσταση 24,5 ναυτικών μιλίων από την Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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