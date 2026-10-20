Νέο Ηράκλειο: Έπεσαν σοβάδες από την οροφή του 1ου Λυκείου – Είχε ανακαινιστεί πρόσφατα

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Ανησυχία προκαλεί η πτώση τμήματος της οροφής στο 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου Αττικής, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην κεντρική είσοδο του σχολείου, από όπου διέρχονται καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Η ανάρτηση στο Facebook και η ανησυχία για την ασφάλεια

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook και αποτυπώνει τα κομμάτια σοβά, που έχουν αποκολληθεί από την οροφή και έχουν καταλήξει στο δάπεδο, σε σημείο πολύ κοντά, στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

Η γυναίκα που δημοσίευσε τη φωτογραφία, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο το συμβάν, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ασφάλεια των παιδιών και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι σχολικές εγκαταστάσεις.

«Ωραία εικόνα ε; Πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί και είσαι σίγουρος ότι γυρίζοντας θα βρεις το παιδί σου σπίτι», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η εικόνα των αποκολλημένων σοβάδων επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών κτιρίων και της ανάγκης διασφάλισης ασφαλών συνθηκών, για όσους βρίσκονται καθημερινά στους σχολικούς χώρους.

Η παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μετά το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alphatv ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ζητά την άμεση παρέμβαση του εργολάβου που έχει αναλάβει τις εργασίες μέσω του κρατικού φορέα Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προέκυψε στο σχολείο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την επιστολή του Δήμου, στο 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η αποκόλληση τμήματος της οροφής στο κλιμακοστάσιο, όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος του Λυκείου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση του συγκεκριμένου σημείου, καθώς πρόκειται για χώρο καθημερινής διέλευσης μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της σχολικής κοινότητας.