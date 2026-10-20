Φωτιά σε δασική έκταση στην Τζιά – Μεταβαίνουν πεζοπόρα τμήματα από Λαύριο και Παλαιά Φώκαια

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (20/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί, στην Τζιά.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 11:00.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ προκειμένου να μεταβούν με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος από το Λαύριο και από την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα. Επιπλέον ο δήμος Κέας θα παράσχει συνδρομή με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.