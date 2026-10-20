Μακρόν: «Big Deal» στον Περσικό Κόλπο για το ντίζελ – Εξασφάλισε επιπλέον 200.000 τόνους τον μήνα από ΗΑΕ και Μπαχρέιν

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Συμφωνία για την προμήθεια επιπλέον 200.000 τόνων ντίζελ μηνιαίως εξασφάλισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την περιοδεία του στον Περσικό Κόλπο, ύστερα από επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Δεσμεύσεις από ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία

Ο Μακρόν έλαβε «δεσμεύσεις» για «περίπου 100.000 τόνους ντίζελ το μήνα από τα Εμιράτα» και «100.000 συμπληρωματικοί τόνοι τον μήνα» θα εξασφαλισθούν κατά το σταθμό που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα στο Μπαχρέιν, διευκρινίσθηκε από το Ελιζέ.

🔴Depuis le Golfe, Emmanuel Macron annonce des livraisons supplémentaires de 200 000 tonnes de diesel par mois des Émirats et au Bahreïn

➡️ https://t.co/EPiRQQlq6M https://t.co/PnEXGtNq3E Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή — Le Parisien (@le_Parisien) October 20, 2026



Συνολικά, μαζί με τις επιπλέον ποσότητες που έχουν ήδη εξαφαλισθεί από τη Σαουδική Αραβία και φθάνουν τους «95.000 τόνους» για «τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο», η Γαλλία έχει λάβει δεσμεύσεις για 295.000 τόνους τον μήνα, δηλαδή «λίγο πάνω από το 10%» της κατανάλωσής της σε ντίζελ, ώστε να μειωθεί η πίεση στις αγορές, πρόσθεσε η προεδρία.

Παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Το Κουβέιτ έδωσε από την πλευρά του «πολύ σαφείς δεσμεύσεις» για παράδοση ντίζελ και κηροζίνης στα υπερπόντια γαλλικά εδάφη στον Ινδικό Ωκεανό -Μαγιότ και Ρεουνιόν- μέσω του Ομάν, παρακάμπτοντας συνεπώς τα Στενά του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί από την αρχή της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Συνομιλίες διεξάγονται επίσης με τις χώρες της περιοχής για να «μειωθούν οι τιμές της ναυτιλιακής ασφάλισης ώστε οι εταιρείες να μπορούν να βγάζουν περισσότερες ποσότητες» υδρογονανθράκων από τα Στενά με χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με το Ελιζέ.

🔴 ALERTE INFO

Pour “que les Français ne manquent de rien”, Emmanuel Macron a sécurisé des livraisons supplémentaires de 200.000 tonnes de diesel par mois aux Émirats et au Bahreïn

https://t.co/bZO4SrXXtn — BFM (@BFMTV) October 20, 2026

Ενεργειακή θωράκιση

«Ενισχύουμε έτσι σε βάθος χρόνου την ενεργειακή ασφάλειά μας με αυτές τις δεσμεύσεις των εταίρων μας», διαβεβαίωσε η προεδρία, χωρίς να διευκρινίσεί τον αντίκτυπο που αναμένεται ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα έχουν στις τιμές στην αντλία.

Με τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ήδη αποδεσμευθεί στη Γαλλία, αυτό θα έχει «αποτέλεσμα στις τιμές, το οποίο δεν μπορούμε σ’ αυτό το στάδιο να προσδιορίσουμε ποσοτικά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ