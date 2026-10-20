«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και πέρασε με το αμάξι από πάνω της μπροστά στο 5χρονο παιδί τους

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Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία και ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει την πολιτεία της Φλόριντα στις ΗΠΑ, όπου ένας 40χρονος πατέρας φέρεται να δολοφόνησε εν ψυχρώ τη σύντροφό του έξω από μπαρ, πυροβολώντας την στο κεφάλι και στη συνέχεια περνώντας από πάνω της με το αυτοκίνητο.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι στο όχημα επέβαιναν το 5χρονο κοριτσάκι τους και το κατοικίδιό τους, με την ανήλικη κόρη να γίνεται μάρτυρας όλης της φρικιαστικής σκηνής και να αφηγείται αργότερα στους αστυνομικούς τι συνέβη.

Το χρονικό της φρίκης

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε το περιοδικό People, ο 40χρονος Κρίστοφερ Ντότζ Σμιθ φέρεται να «καταδίωκε» τη 30χρονη σύντροφό του, Τζέσικα Αντολίνι, ακολουθώντας την σε μπαρ στην περιοχή Safety Harbor της Φλόριντα, στις 13 Οκτωβρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία ότι ο Σμιθ συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιπλανιόταν σαν «δαιμονισμένος» αναζητώντας την Αντολίνι έξω από το Harbor Bar, γύρω στις 9:00 το βράδυ.

Όταν την εντόπισε, οι δυο τους φέρεται να ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση στο πάρκινγκ, προτού ο Σμιθ την πυροβολήσει την ώρα που εκείνη τον ακολουθούσε προς το όχημά του.

Ξαφνικά, ο δράστης έβγαλε ένα πισtόλι και πυροβόλησε την Αντολίνι «στο πρόσωπο, διαπερνώντας το αριστερό της μάτι και βγαίνοντας από το πίσω μέρος του κρανίου της», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Σμιθ φέρεται να τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο έχοντας μέσα την κόρη του, «πατώντας και περνώντας με το όχημα πάνω από το σώμα της Αντολίνι», σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»

Στη συνέχεια, ο Σμιθ φέρεται να τηλεφώνησε στη μητέρα του, λέγοντάς της ότι της φέρνει την κόρη του επειδή τα «είχε κάνει θάλασσα» και είχε «πυροβολήσει την Τζες», όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.

Η μικρή του κόρη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είπε επανειλημμένα στην αστυνομία: «Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες».

Πολλαπλές κλήσεις έγιναν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 από ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες των πυροβολισμών και παρείχαν πληροφορίες για το αυτοκίνητο του Σμιθ, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Pinellas.

«Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα, επιχείρησαν να το σταματήσουν, και όταν ο Κρίστοφερ δεν σταμάτησε, το όχημα ακινητοποιήθηκε», ανέφερε το τμήμα.

Η διακομιδή και οι κατηγορίες

Η άτυχη Τζέσικα Αντολίνι διακομίστηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ούτε η 5χρονη κόρη του Σμιθ ούτε το σκυλί του τραυματίστηκαν, και πλέον βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Ο Κρίστοφερ Ντότζ Σμιθ συνελήφθη και αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και κακοποίηση παιδιού.

Arrest Made in Attempted Murder Case Deputies have arrested 40-year-old Christopher “Dodge” Smith for Attempted Murder in the First Degree and Child Abuse, following a domestic related incident in Safety Harbor. View full release here: https://t.co/aYBTULCr3t https://t.co/vJQB6AIw53 — Pinellas County Sheriff’s Office (@SheriffPinellas) October 14, 2026



Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης στις φυλακές της κομητείας Pinellas.