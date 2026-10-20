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Ινδονησία: 25χρονη γλίστρησε και έπεσε στο κενό από καταρράκτη ύψους 20 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Μια ανέμελη εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε τραγωδία στην Ινδονησία, όταν η 25χρονη Γουίντι Ράχμα Πούτρι έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον καταρράκτη Ρόμπο, ύψους σχεδόν 20 μέτρων, στο προστατευμένο φυσικό καταφύγιο Χάραου. Το θύμα παρασύρθηκε από ορμητικά ρεύματα ενώ απολάμβανε το μπάνιο της, με τις δραματικές στιγμές να καταγράφονται σε βίντεο από φίλες της. Έπειτα από ευρεία επιχείρηση εκατό διασωστών, η σορός της εντοπίστηκε την επομένη ημέρα στον πυθμένα της χαράδρας και ανασύρθηκε με ειδικό σύστημα σχοινιών.

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Διεθνή Νέα

Windy Rahma Putri
Πηγή: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ανέμελη εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε τραγωδία στην Ινδονησία, όταν μια 25χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από καταρράκτη ύψους σχεδόν 20 μέτρων.
  • Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από τις ίδιες τις φίλες του θύματος, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση της στο κενό.
  • Περισσότεροι από εκατό διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τη σορό της άτυχης κοπέλας στον πυθμένα της βαθιάς χαράδρας, κάτω από τον καταρράκτη.

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Μια ανέμελη εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε τραγωδία στην Ινδονησία, όταν μια 25χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από καταρράκτη ύψους σχεδόν 20 μέτρων.

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Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από τις ίδιες τις φίλες του θύματος, και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Χάραου

Η 25χρονη Γουίντι Ράχμα Πούτρι απολάμβανε το μπάνιο της στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Ρόμπο, στο προστατευμένο φυσικό καταφύγιο Χάραου στη Δυτική Σουμάτρα, το απόγευμα της Πέμπτης.

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Σύμφωνα με τις αρχές, παρασύρθηκε από τα ορμητικά ρεύματα με αποτέλεσμα να πέσει από τεράστιο ύψος στο κενό.

Οι φίλες της Πούτρι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που η γυναίκα, ξαπλωμένη ανάσκελα σε έναν βράχο, έχασε την ισορροπία της.


Το οπτικό υλικό δείχνει την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα και μάταια να πιαστεί από μια φίλη της τη στιγμή που γλιστρούσε και έπεφτε από το χείλος του γκρεμού.

«Το θύμα αναφέρθηκε ότι γλίστρησε και υπήρχε η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε», δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης του Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της σορού

Περισσότεροι από εκατό διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, συμμετέχοντας σε μια ευρεία επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης.

Την επομένη του δυστυχήματος, τα συνεργεία εντόπισαν τη σορό της Πούτρι στον πυθμένα της βαθιάς χαράδρας, κάτω από τον καταρράκτη.


Για την ανάσυρση της σορού, οι αρχές χρησιμοποίησαν ειδικό σύστημα με σχοινιά, προκειμένου να τη μεταφέρουν ξανά επάνω από την απόκρημνη πλαγιά και να την παραδώσουν στην οικογένειά της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπντούλ Μάλικ.

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