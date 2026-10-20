Ινδονησία: 25χρονη γλίστρησε και έπεσε στο κενό από καταρράκτη ύψους 20 μέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια ανέμελη εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε τραγωδία στην Ινδονησία, όταν μια 25χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από καταρράκτη ύψους σχεδόν 20 μέτρων.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο από τις ίδιες τις φίλες του θύματος, και αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές πριν από τη μοιραία πτώση.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Χάραου

Η 25χρονη Γουίντι Ράχμα Πούτρι απολάμβανε το μπάνιο της στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Ρόμπο, στο προστατευμένο φυσικό καταφύγιο Χάραου στη Δυτική Σουμάτρα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, παρασύρθηκε από τα ορμητικά ρεύματα με αποτέλεσμα να πέσει από τεράστιο ύψος στο κενό.

Οι φίλες της Πούτρι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που η γυναίκα, ξαπλωμένη ανάσκελα σε έναν βράχο, έχασε την ισορροπία της.



Το οπτικό υλικό δείχνει την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα και μάταια να πιαστεί από μια φίλη της τη στιγμή που γλιστρούσε και έπεφτε από το χείλος του γκρεμού.

«Το θύμα αναφέρθηκε ότι γλίστρησε και υπήρχε η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε», δήλωσε ο Αμπντούλ Μάλικ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης του Παντάνγκ, σύμφωνα με το Newsflash.

Sebelum terjadi Peristiwa Vid 1 Setelah terjadi peristiwa 🥲 Vid 2 Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Windy Rahma Putri(25), Wisatawan asal padang pariaman yang terjatuh dan tenggelam di kawasan air terjun Robo, Nagari Harau kabupaten Limapuluh kota, Sumatra Barat Vid 3 #Robo #beritaterkini #Airterjunrobo

#limapuluhkota

#sumatrabarat — RJT↙️ (@joglodejava) October 18, 2026

Η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της σορού

Περισσότεροι από εκατό διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, συμμετέχοντας σε μια ευρεία επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης.

Την επομένη του δυστυχήματος, τα συνεργεία εντόπισαν τη σορό της Πούτρι στον πυθμένα της βαθιάς χαράδρας, κάτω από τον καταρράκτη.

Vertikal Rescue (VR) Jenazah Windy Rahma Putri

📍Air Terjun Robo Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, (16/10) Tim Sar Gabungan: Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, Pihak Nagari, PMI, Medis, Ambulance, Berbagai Potensi Relawan dan Warga Setempat. https://t.co/wHXERsF1cT — NyxNara (@NaraSenyap) October 17, 2026



Για την ανάσυρση της σορού, οι αρχές χρησιμοποίησαν ειδικό σύστημα με σχοινιά, προκειμένου να τη μεταφέρουν ξανά επάνω από την απόκρημνη πλαγιά και να την παραδώσουν στην οικογένειά της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπντούλ Μάλικ.