Τρόμος στην Ταϊλάνδη: Ξαφνική πλημμύρα σε καταρράκτη παρέσυρε τουρίστες – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

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Στιγμές αγωνίας έζησαν τουρίστες σε δημοφιλή καταρράκτη της βόρειας Ταϊλάνδης, όταν ένας αιφνίδιος όγκος νερού σάρωσε την περιοχή.

Παρά την ακαριαία αύξηση της στάθμης του νερού που παρέσυρε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, όλοι κατάφεραν να γλιτώσουν.

Το περιστατικό στον καταρράκτη Mae Sa

Το συμβάν σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου στον καταρράκτη Mae Sa, ο οποίος βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Doi Suthep-Pui, στην περιοχή Mae Rim του Τσιάνγκ Μάι.

Σύμφωνα με το Viral Press, αρκετά άτομα βρίσκονταν μέσα ή κοντά στο ρεύμα του νερού, όταν ξαφνικά ξέσπασε πλημμυρικό κύμα από τα ορεινά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν τουρίστες να προσπαθούν έντρομοι να σκαρφαλώσουν σε βράχους καθώς ο χείμαρρος αποκτούσε ορμή.



Ορισμένοι έχασαν την ισορροπία τους και παρασύρθηκαν από το ρεύμα, ενώ άλλοι έδωσαν μάχη για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Υπάλληλοι του πάρκου και άλλοι επισκέπτες έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν όσους παγιδεύτηκαν.

Όπως μεταδίδει το ταϊλανδικό μέσο Khaosod, αρκετοί από τους επισκέπτες υπέστησαν ελαφρά κοψίματα και μώλωπες, ενώ τουλάχιστον ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή φροντίδας.

ALERT: Massive flash flood swept away tourists trying to take selfies in a restricted area. A group of tourists at Doi Suthep-Pui National Park in Thailand allegedly ignored warning signs and slipped into a restricted area at the Mae Sa Waterfall. Some of the visitors were… pic.twitter.com/37nsKHwU8F — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) August 19, 2026

«Η πλημμύρα ξεκίνησε σχεδόν ακαριαία»

Ένας επισκέπτης που κατέγραψε το περιστατικό, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Arttie Martin, δήλωσε ότι ετοιμαζόταν να περπατήσει προς τον καταρράκτη μαζί με έναν ξένο τουρίστα για να βγάλουν φωτογραφίες, όταν άκουσε έναν υπεύθυνο του πάρκου να σφυρίζει προειδοποιητικά.

Η προειδοποίηση ήρθε μόλις λίγες στιγμές πριν το ορμητικό κύμα σαρώσει την περιοχή, παγιδεύοντας αρκετούς τουρίστες στο νερό.

Ο Martin ανέφερε: «Η πλημμύρα ξεκίνησε σχεδόν ακαριαία, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο σε όσους βρίσκονταν στο νερό για να αντιδράσουν».

Συναγερμός για την περίοδο των μουσώνων

Μετά το περιστατικό, ο καταρράκτης έκλεισε άμεσα για το κοινό, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε αξιολόγηση της ασφάλειας της τοποθεσίας.

Η βόρεια Ταϊλάνδη διέρχεται σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και χειμάρρων στις ορεινές περιοχές.

Το συμβάν επανέφερε τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επίσκεψη σε καταρράκτες κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, καθώς η στάθμη του νερού μπορεί να ανέβει ραγδαία.

Η κυβερνητική ιστοσελίδα για τον τουρισμό συμβουλεύει τους επισκέπτες να αποχωρούν αμέσως από τις περιοχές των καταρρακτών εάν το νερό γίνει θολό, καθώς αυτό αποτελεί ένδειξη επικείμενης αιφνίδιας πλημμύρας.

🇹🇭🌧️ FLASH | Des touristes qui prenaient des selfies à la cascade Mae Sa, à Chiang Mai, ont été emportés par une crue soudaine après avoir pénétré dans une zone interdite malgré les avertissements. Plusieurs d’entre eux ont été emportés par la puissance du courant sous les yeux… pic.twitter.com/Vc4LjdadY1 — Cerfia (@CerfiaFR) August 20, 2026



Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους τουρίστες να ακολουθούν τις αναρτημένες σημάνσεις και να αποφεύγουν την αναρρίχηση σε βράχους ή την είσοδο σε απαγορευμένα τμήματα των ρευμάτων.

Ο καταρράκτης Mae Sa, που απέχει 30 χιλιόμετρα από το Τσιάνγκ Μάι, αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, γνωστό για τους διαδοχικούς καταρράκτες του και το πυκνό δασικό τοπίο.