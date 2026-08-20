Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 «μαϊμού» κοσμήματα και ρούχα αξίας 77.794 ευρώ – 2 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (18/8) στο Ηράκλειο Κρήτης, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 52χρονης γυναίκας και ενός 43χρονου άντρα, και στην κατάσχεση περισσότερων από 1.000 προϊόντων «μαϊμού».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και στελέχη της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής, ενώ ακολούθησε κοινή επιχείρηση και έρευνες σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 120 κοσμήματα, καθώς και 924 τεμάχια ενδυμάτων και άλλα είδη, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα γνωστών και επώνυμων εταιρειών. Συνολικά κατασχέθηκαν 1.044 απομιμητικά προϊόντα. Από αυτά, τα 924 τεμάχια ενδυμάτων και λοιπών ειδών καταστράφηκαν επιτόπου, ενώ για τα υπόλοιπα κατασχεθέντα προϊόντα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των σημάτων.

Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απομιμήσεις

Μετά και από την εξέταση σχετικών δειγμάτων, σε συνεργασία με τις εταιρείες που διακινούν τα γνήσια προϊόντα με το ίδιο σήμα, επιβεβαιώθηκε ότι τα προϊόντα που είχαν εντοπιστεί ήταν απομιμήσεις γνήσιων προϊόντων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οικονομική ζημία των δικαιούχων εταιρειών από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ.