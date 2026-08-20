Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Τα συντρίμμια, οι μαρτυρίες και το σενάριο της τεχνικής βλάβης – Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός νιόπαντρου βρετανικού ζευγαριού. Οι εμπειρογνώμονες συλλέγουν ευρήματα από τα συντρίμμια, ενώ η δικογραφία βρίσκεται στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής. Το επικρατέστερο σενάριο εστιάζει σε σοβαρή τεχνική βλάβη, πιθανώς στο ουραίο στροφείο.

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Σίφνος - πτώση ελικοπτέρου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα. Κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων συλλέγει κρίσιμα ευρήματα για το τελικό πόρισμα.
  • Καταλυτική θεωρείται η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος είδε το ελικόπτερο να χάνει τον έλεγχο. Το επικρατέστερο σενάριο εστιάζει σε σοβαρή τεχνική βλάβη, με τις υποψίες να στρέφονται στο ουραίο στροφείο.
  • Την προανάκριση και τη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών). Η δικογραφία θα συνενωθεί με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, τον κυβερνήτη και το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών.

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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ επιχειρεί στον χώρο του ελικοδρομίου, σπιθαμή προς σπιθαμή, συλλέγοντας κρίσιμα ευρήματα από τα συντρίμμια. Στόχος είναι η σύνταξη του τελικού πορίσματος που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Δραματική μαρτυρία

Καταλυτική θεωρείται η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος περίμενε την προσγείωση του σκάφους. Όπως περιέγραψε στους ερευνητές, είδε το ελικόπτερο κατά την προσέγγιση να χάνει τον έλεγχο, να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και να μπαίνει σε περιδίνηση δευτερόλεπτα πριν προσκρούσει στο έδαφος.

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Στο «μικροσκόπιο» η τεχνική βλάβη

Αν και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές εστιάζει σε σοβαρή τεχνική βλάβη, με τις υποψίες να στρέφονται στο ουραίο στροφείο (tail rotor).

Παράλληλα, αναλύεται η πορεία πτήσης. Το ελικόπτερο κινούνταν χαμηλά και σε ευθεία γραμμή προς το ελικοδρόμιο, μια διαδρομή που ελέγχεται σε σχέση με τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, καθώς η ενδεδειγμένη πορεία προσέγγισης επιβαλλει ελιγμό ανατολικά και προσέγγιση από τη νότια πλευρά.

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Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Την προανάκριση, τη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού και τη λήψη καταθέσεων έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών). Τα στοιχεία θα συνενωθούν με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και θα διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταφορά των σορών των τριών θυμάτων από το νησί.

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