Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Τα συντρίμμια, οι μαρτυρίες και το σενάριο της τεχνικής βλάβης – Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, τον κυβερνήτη και το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ επιχειρεί στον χώρο του ελικοδρομίου, σπιθαμή προς σπιθαμή, συλλέγοντας κρίσιμα ευρήματα από τα συντρίμμια. Στόχος είναι η σύνταξη του τελικού πορίσματος που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Δραματική μαρτυρία

Καταλυτική θεωρείται η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος περίμενε την προσγείωση του σκάφους. Όπως περιέγραψε στους ερευνητές, είδε το ελικόπτερο κατά την προσέγγιση να χάνει τον έλεγχο, να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και να μπαίνει σε περιδίνηση δευτερόλεπτα πριν προσκρούσει στο έδαφος.

Στο «μικροσκόπιο» η τεχνική βλάβη

Αν και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές εστιάζει σε σοβαρή τεχνική βλάβη, με τις υποψίες να στρέφονται στο ουραίο στροφείο (tail rotor).

Παράλληλα, αναλύεται η πορεία πτήσης. Το ελικόπτερο κινούνταν χαμηλά και σε ευθεία γραμμή προς το ελικοδρόμιο, μια διαδρομή που ελέγχεται σε σχέση με τους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, καθώς η ενδεδειγμένη πορεία προσέγγισης επιβαλλει ελιγμό ανατολικά και προσέγγιση από τη νότια πλευρά.

Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Την προανάκριση, τη συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού και τη λήψη καταθέσεων έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών). Τα στοιχεία θα συνενωθούν με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και θα διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταφορά των σορών των τριών θυμάτων από το νησί.