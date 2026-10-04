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Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο

Τροχονόμος της ομάδας ΚΟΜΒΟΣ τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Κυριακής στα Σπάτα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο 401, ενώ ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό τροχονόμου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στα Σπάτα. Ο τροχονόμος, μέλος της ομάδας ΚΟΜΒΟΣ, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε την ώρα που ρύθμιζε την κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο 401 για ιατρική φροντίδα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το τροχαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό τροχονόμου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στα Σπάτα, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε την ώρα που ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στην έξοδο προς την Αττική Οδό. Ο τροχονόμος, ο οποίος ανήκει στην ομάδα ΚΟΜΒΟΣ, βρισκόταν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, παρασύρθηκε από το όχημα.

Από την παράσυρση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο 401 για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά το τροχαίο.

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