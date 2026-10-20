Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη – «Με ενότητα και συλλογικό αγώνα διεκδικούμε όσα έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε»

Στάση εργασίας την Τετάρτη (21/1) προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, ημέρα πραγματοποίησης του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, καλώντας τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο να ενώσουν τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων και τους συνταξιούχους.

Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από τις 11 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τη λήξη της βάρδιας και αφορά τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα της χώρας.

«Τους καλούμε να ενώσουν τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές τους μαθητές και τους γονείς τους, που υψώνουν ανάστημα στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστική στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, σχολεία ασφαλή, ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, δημόσια και δωρεάν παιδεία», τονίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

«Η οργή των φοιτητών για το κόστος των ενοικίων που ανεβάζει συνολικά το κόστος ζωής και σπουδών σε ύψη που δεν αντέχουν οι λαϊκές οικογένειες συναντιέται με τους μισθούς πείνας των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο να ενώσουν τη φωνή τους με τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων και τους συνταξιούχους, που διεκδικούν υγεία για όλο το λαό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς. Στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, της ΟΔΠΤΕ και της ΟΕΝΓΕ, συμμετέχοντας μαζικά στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλου του λαού».

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ χαιρετίζει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας στη Γαλλία «που εδώ και έναν μήνα έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας με αποκορύφωμα τις συγκλονιστικές πανεθνικές κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και αλλού» και καταγγέλλει «το όργιο κρατικής καταστολής με αποτέλεσμα δεκάδες σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι και ακρωτηριασμό μαθητή από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης και τις εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών».

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των μαθητών, των φοιτητών και των εργαζομένων για μόρφωση και ζωή στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων, ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια, την εκμετάλλευση. Τα προβλήματα μας είναι κοινά γιατί κοινή είναι και η αιτία τους», συνεχίζει η ΑΔΕΔΥ.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Διεκδικούμε:

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και Υγεία, με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές και κάλυψη όλων των αναγκών.

Στήριξη των μαθητών και των φοιτητών και διασφάλιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων.

Προστασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

«Στις 21 Οκτωβρίου δίνουμε μαζική, δυναμική απάντηση. Με ενότητα και συλλογικό αγώνα διεκδικούμε όσα έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε.

Όλοι και όλες στις κινητοποιήσεις – Όλοι και όλες στις κατά τόπους συγκεντρώσεις!

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 11πμ μέχρι τη λήξη της βάρδιας

Πανελλαδική διευκολυντική Στάση Εργασίας, για τους εργαζόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.