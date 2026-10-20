Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 12χρονο στη Νέα Ευκαρπία

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Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την άγρια επίθεση σε βάρος ενός 12χρονου, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις συνομήλικους του θύματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον ανηλίκου και αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί τού Τμήματος Παύλου Μελά, αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως αποτέλεσαν προσωπικές διαφορές. Οι δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο ασκώντας σωματική βία, ενώ έπειτα από πτώση του που ακολούθησε, χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το αγόρι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε πρόκειται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.