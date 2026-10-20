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Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 12χρονο στη Νέα Ευκαρπία

Ταυτοποιήθηκαν τρεις 12χρονοι για την άγρια επίθεση σε βάρος συνομηλίκου τους, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον ανηλίκου έπειτα από έρευνα του Τμήματος Παύλου Μελά, με το κίνητρο να αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι μετά από πτώση σε καγκελόπορτα.

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Οι ανήλικοι συνελήφθησαν
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την άγρια επίθεση σε βάρος ενός 12χρονου, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
  • Σε βάρος των τριών συνομηλίκων του θύματος σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον ανηλίκου, ενώ ως αφορμή για το περιστατικό φέρονται προσωπικές διαφορές.
  • Το αγόρι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την άγρια επίθεση σε βάρος ενός 12χρονου, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις συνομήλικους του θύματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον ανηλίκου και αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί τού Τμήματος Παύλου Μελά, αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως αποτέλεσαν προσωπικές διαφορές. Οι δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο ασκώντας σωματική βία, ενώ έπειτα από πτώση του που ακολούθησε, χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το αγόρι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε πρόκειται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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