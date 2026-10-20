Ξυλοδαρμός 12χρονου στη Νέα Ευκαρπία: Συγκλονίζουν οι γονείς του θύματος – «Φοβάται να μην τον σκοτώσουν»

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με έναν ακόμη ξυλοδαρμό να προκαλεί ανησυχία, αυτή τη φορά στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου ένας 12χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο γήπεδο που φέρει το όνομα του Άλκη Καμπανού.

Η μητέρα του, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο γιος της μετά τον ξυλοδαρμό, λέγοντας ότι φοβάται ακόμη και την επιστροφή του στην καθημερινότητά του.

«Το παιδί μού λέει “μαμά, σκέφτομαι όταν θα βγω από το νοσοκομείο τι θα γίνει; Πώς εγώ θα κυκλοφορώ; Πώς θα μπορώ εγώ να βγαίνω;”. Φοβάται, γιατί με τα τόσα που ακούει, φοβάται μην τον πάρουνε, να μην τον σκοτώσουν, να μην τον ρίξουν πουθενά. Και όταν τον χτυπούσαν, φοβόταν μήπως δεν θα προλάβει να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του να ειδοποιήσει πού είναι», ανέφερε η μητέρα του θύματος.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση περιέγραψε ο πατέρας του 12χρονου:

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “γρήγορα, γιατί με έχουνε περικυκλώσει πέντε άτομα εδώ πέρα και με χτυπάνε”. Τους ζητούσε τον λόγο, λέει “γιατί βρίζετε τον μπαμπά μου και την μαμά μου;”. Γυρνάει το παιδί να φύγει και με το που γυρνάει την πλάτη του, κατευθείαν του επιτέθηκαν, τον ρίξανε κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε».

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 12χρονος είχε πάει στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του για να παίξουν ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την καταγγελία του, τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να χτυπήσει το κεφάλι του σε σιδερένια πόρτα. Μετά το περιστατικό, οι φερόμενοι ως δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Ο ανήλικος τηλεφώνησε στον πατέρα του, ο οποίος έσπευσε να τον βοηθήσει και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο με κακώσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, ενώ συνελήφθησαν και πέντε γονείς τους. Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι γονείς του 12χρονου απευθύνουν έκκληση να σταματήσουν τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, εκφράζοντας την αγωνία τους για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες επιθέσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.