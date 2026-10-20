Τέλος εποχής στο CNN: Η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ αποχωρεί έπειτα από 43 χρόνια

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Την αποχώρησή της από το CNN, έπειτα από 43 χρόνια συνεργασίας με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κριστιάν Αμανπούρ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πολεμικές ανταποκρίτριες διεθνώς.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μητρικής εταιρείας του CNN από τον όμιλο Paramount Skydance, συμφωνία που έχει προκαλέσει προβληματισμό για το μέλλον της ανεξαρτησίας του δικτύου.

Αν και η 68χρονη δημοσιογράφος δεν προσδιόρισε τους λόγους της απόφασής της, επανέλαβε τη σημασία της διατήρησης της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα κρίσιμη στη σημερινή εποχή.

Chief international anchor Christiane Amanpour announces that she will leave CNN next June after a 43-year career at the network https://t.co/zGdsEYX0Oh https://t.co/0EjAi8O3mn Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr 26η Οκτωβρίου: Ποιες επιχειρήσεις και πού δεν θα λειτουργήσουν — CNN (@CNN) October 19, 2026

Από τον Πόλεμο του Κόλπου στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης

Γεννημένη στο Λονδίνο από Ιρανό πατέρα και Βρετανίδα μητέρα, η Αμανπούρ μεγάλωσε για ένα διάστημα στην Τεχεράνη, προτού επιστρέψει στη Βρετανία για τις σπουδές της.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από την πολεμική ανταπόκριση, με την κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το 1991 να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της.

Στη διάρκεια της πολυετούς πορείας της, πήρε συνεντεύξεις από κορυφαίες πολιτικές και διεθνείς προσωπικότητες, καταγράφοντας κρίσιμες εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η καθημερινή εκπομπή της στο CNN θα μετατραπεί σε εβδομαδιαία έως τον Ιούνιο, οπότε και θα ολοκληρωθεί.