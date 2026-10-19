Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι και πέντε γονείς έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό 12χρονου

Τέσσερις ανήλικοι και πέντε γονείς συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για επίθεση σε 12χρονο στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας. Ο μαθητής δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», εκτός κινδύνου.

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Κοινωνία

Επίθεση σε 12χρονο στην Ευκαρπα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων και πέντε γονέων τους προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό 12χρονου στην Ευκαρπία.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερα άτομα επιτέθηκαν στον μαθητή με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στη σιδερένια πόρτα του γηπέδου.
  • Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων και πέντε γονέων τους προχώρησαν σήμερα οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό 12χρονου στην Ευκαρπία, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/10). Ο μαθητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ3, το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι συνέβη περίπου στις 17:00, στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, το οποίο φέρει το όνομα του Άλκη Καμπανού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από οπαδική επίθεση.

Ο 12χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του για να παίξουν ποδόσφαιρο. Όπως κατήγγειλε, τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, χτυπώντας το κεφάλι του στη σιδερένια πόρτα του γηπέδου. Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Μετά την επίθεση, ο ανήλικος επικοινώνησε με τον πατέρα του, ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο με κακώσεις, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι τέσσερις ανήλικοι που συνελήφθησαν, καθώς και οι πέντε γονείς τους, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι γονείς του 12χρονου αναφέρουν ότι το παιδί τους παραμένει ιδιαίτερα φοβισμένο μετά την επίθεση. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά και να σταματήσουν τα επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων.

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