Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι και πέντε γονείς έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό 12χρονου

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων και πέντε γονέων τους προχώρησαν σήμερα οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό 12χρονου στην Ευκαρπία, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/10). Ο μαθητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ3, το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι συνέβη περίπου στις 17:00, στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, το οποίο φέρει το όνομα του Άλκη Καμπανού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από οπαδική επίθεση.

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Ο 12χρονος είχε μεταβεί στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του για να παίξουν ποδόσφαιρο. Όπως κατήγγειλε, τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, χτυπώντας το κεφάλι του στη σιδερένια πόρτα του γηπέδου. Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Μετά την επίθεση, ο ανήλικος επικοινώνησε με τον πατέρα του, ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο με κακώσεις, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι τέσσερις ανήλικοι που συνελήφθησαν, καθώς και οι πέντε γονείς τους, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι γονείς του 12χρονου αναφέρουν ότι το παιδί τους παραμένει ιδιαίτερα φοβισμένο μετά την επίθεση. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά και να σταματήσουν τα επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων.