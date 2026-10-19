Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο σε δομή ανηλίκων – Τρεις τραυματίες και εννέα συλλήψεις

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Εννέα αλλοδαποί συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι οκτώ είναι ανήλικοι, μετά το σοβαρό επεισόδιο βίας με θύματα τρεις επίσης ανήλικους που διαμένουν σε δομή στην περιοχή του Περάματος Ιωαννίνων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες επιτέθηκαν στα τρία θύματα προκαλώντας τους σωματικές βλάβες με γροθιές και κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τρεις από τους συλληφθέντες έφεραν μαζί τους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως μαχαίρι, σιδερογροθιά και αλυσίδα.

Από την επίθεση οι τρεις ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι δύο αποχώρησαν αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία μαχαίρια στον χώρο διαμονής ενός εκ των εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.