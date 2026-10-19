Τουρκία: Συγκλονιστική διάσωση βρέφους στη Σακάρια – Έξι νεκροί από πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

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Στους έξι έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στην Τουρκία, μετά την τελευταία εξέλιξη, τον εντοπισμό νεκρού άνδρα, σήμερα Δευτέρα, κοντά στον προβλήτα των φέρι μποτ στο Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, το άψυχο σώμα ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε έναν άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν μετά τις πλημμύρες. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός αγνοούμενου.

Από τους έξι νεκρούς, οι πέντε έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη και ένας στην επαρχία Κοτζαελί.

Την ίδια ώρα, εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια προκαλούν συγκίνηση. Διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο βρισκόταν σε σημείο που είχε πληγεί από τις πλημμύρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιεί βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Το υλικό αποτυπώνει τις προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το παιδί από την πληγείσα περιοχή.

Παράλληλα, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε εικόνες από την ίδια επιχείρηση, καθώς και από άλλες διασώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.