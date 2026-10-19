Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο τρία αδελφάκια 13, 8 και 6 ετών έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία – Συνελήφθησαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, φιλοξενούνται προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους.

Το μικρότερο παιδί, ένα 6χρονο κορίτσι, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου συντρόφου της μητέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα του Σαββάτου (17/10), όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την Αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Συνελήφθησαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Η 35χρονη μητέρα τους και ο 29χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν, ενώ οι ίδιοι αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά.

Τα τρία παιδιά παραμένουν προσωρινά στο νοσοκομείο, όπου έχει ζητηθεί να υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, καθώς και σε αξιολόγηση από παιδοψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.