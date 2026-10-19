Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Πύλο

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Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Πύλο. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. και το επίκεντρο τοποθετείται 8 χλμ. δυτικά του Πεταλιδίου.