Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Πύλο

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σεισμός - Πύλος
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Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Πύλο. Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. και το επίκεντρο τοποθετείται 8 χλμ. δυτικά του Πεταλιδίου.

σεισμός - Πύλος

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