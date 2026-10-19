Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά – Ο καπνός «έπνιξε» την πόλη

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική περιοχή των Διαβατών, μεταξύ της παλιάς εθνικής οδού, των Ελληνικών Πετρελαίων και της Εγνατίας Οδού.

Καπνός σκέπασε τη Θεσσαλονίκη

Η παρουσία του καπνού είναι έντονη σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, με τους κατοίκους να αντιλαμβάνονται παντού την αποπνικτική μυρωδιά και την ατμόσφαιρα να παραμένει επιβαρυμένη.

Πλέον ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει σημαντικά. Δεν διακρίνονται πλέον ορατές φλόγες, ενώ καπνός εξακολουθεί να αναδύεται από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων, μεταδίδει το MEGA.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.