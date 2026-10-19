Υγρός τάφος το Αιγαίο: 6 νεκροί σε νέο ναυάγιο με μετανάστες στη Σάμο μέσα σε λίγες ώρες – Είχε προηγηθεί η τραγωδία στη Λέσβο

Το Αιγαίο μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε υγρό τάφο για ανθρώπους που επιχειρούν να φτάσουν στην Ελλάδα, αναζητώντας ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. Ένα νέο ναυάγιο στη Σάμο, με έξι νεκρούς και 14 διασωθέντες, σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στη Λέσβο, με τις εξελίξεις να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Έξι νεκροί από το ναυάγιο στη Σάμο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή περίπου 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 14 άτομα διασώθηκαν. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ όλοι οι διασωθέντες είναι άνδρες.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ένας άνδρας ιρανικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής. Η ηλικία του δεν έχει γίνει γνωστή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το σκάφος ανατράπηκε έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην περιοχή επιχειρούν πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικό σκάφος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Είχε προηγηθεί ναυάγιο στη Λέσβο

Το νέο τραγικό περιστατικό στη Σάμο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το ναυάγιο στη Λέσβο, όπου όπως έγραψε το enikos.gr, επίσης καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Στο νοσοκομείο οι 7 από τους 8 διασωθέντες από την τραγωδία με τους 6 νεκρούς νότια της Λέσβου

Στο μεταξύ, στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύονται επτά από τους οκτώ διασωθέντες της τραγωδίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όπου έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ ένας από αυτούς έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Μία γυναίκα φέρει ορθοπεδικής φύσεως τραύμα και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ένας ακόμη διασωθείς βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, ενώ το παιδί που διασώθηκε παρακολουθείται στην Παιδιατρική Κλινική και οι υπόλοιποι ασθενείς στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των αλλοδαπών και έχει υποστεί κάταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό, το ταχύπλοο που μετέφερε τους αλλοδαπούς πραγματοποιούσε ελιγμούς για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

Κικίλιας: «Μηδενική ανοχή στους διακινητές»

Τη θλίψη και την οργή του για την τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όπου έξι μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε ο υπουργός, αποδίδοντας τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

Αναφερόμενος στις συνθήκες του περιστατικού, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του φερόμενου ως διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, διευκρινίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται.

Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

«Μηδενική ανοχή στους διακινητές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «στυγνούς εγκληματίες που, προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά».