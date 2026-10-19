Ναυάγιο με έξι νεκρούς και οκτώ διασωθέντες στα ανοιχτά της Λέσβου – Συνελήφθη ο διακινητής

Ναυάγιο με έξι νεκρούς αλλοδαπούς (τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα κι ένα βρέφος) στη θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς, 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου, έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το ναυάγιο συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν ταχύπλοο σκάφος με κατεύθυνση από τη μικρασιατική ακτή προς τη Λέσβο συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούσε στην περιοχή και ανατράπηκε.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ακολούθησε εκτός από τα χωρίς τις αισθήσεις του έξη άτομα, διασώθηκαν οκτώ αλλοδαποί (τέσσερις άνδρες, δυο γυναίκες και δυο παιδιά) που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και από εκεί στο νοσοκομείο. Μεταξύ των διασωθέντων περιλαμβάνεται και 37χρονος Τούρκος που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των αλλοδαπών και χειριστής του σκάφους στο οποίο επέβαιναν και ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.