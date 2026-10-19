Μενίδι: Αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε παιδική χαρά – Συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός – Έβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Κυριακής (18/10) στο Μενίδι, μετά από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο το όχημά του κατέληξε μέσα σε παιδική χαρά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:40, στην οδό Ρώμα, όταν ο νεαρός οδηγούσε με κατεύθυνση από τη Φυλή προς το Ολυμπιακό Χωριό. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην περίφραξη της παιδικής χαράς και να εισέλθει στον χώρο της.

Έβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, ο 25χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, τους εξύβρισε και τους απείλησε. Επιπλέον, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, απειλή, εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 25χρονος συνελήφθη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.