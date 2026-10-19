Θεώνη Κουφονικολάκου στη Realnews: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι προοδευτική

«Aπό την πλευρά μας δεν υπάρχει καμία σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ», δηλώνει η Θεώνη Κουφονικολάκου σχολιάζοντας τις κόντρες των τελευταίων ημερών, ενώ δεν αποκλείει μετεκλογική συνεργασία, αν και «καρφώνει» στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που εμφανίζονται να «νοσταλγούν» τη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Μιλώντας στη Realnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς επίσης και για την τακτική που ακολουθεί στην εξωτερική πολιτική.

Στον ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ, με την κόντρα αυτή να φτάνει μέχρι τα δικαστήρια. Εκφράσεις όπως αυτές που χρησιμοποίησε ο Θανάσης Καρτερός βοηθούν το κόμμα σας ή δίνουν την εντύπωση στους πολίτες ότι τσακώνεστε για τη δεύτερη θέση;

Η Ν.Δ. κυβερνά περισσότερα από επτά χρόνια και έχει μετατρέψει τη χώρα σε ουραγό της Ε.Ε. σε αγοραστική δύναμη, φτώχεια και πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Σχεδόν το 75% των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και εμείς συζητάμε για τις σχέσεις ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ. Αυτό, πρέπει να σας πω, από μόνο του αποτελεί πρόβλημα. Από την πλευρά μας δεν υπάρχει καμία σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ, το άρθρο ενός επί δεκαετίες αυτόνομου, αξιόλογου αρθρογράφου δεν το αλλάζει αυτό. Ωστόσο, δεν μας διαφεύγει ότι το ΠΑΣΟΚ αναλώνει μεγάλο μέρος των δυνάμεών του στην αντιπολίτευση προς τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό φάνηκε και από την πρόσφατη αήθη επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου στην Αννα Παπαδοπούλου, για την οποία δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό προκαλεί θλίψη για ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό. Γιατί στα δύσκολα φαίνονται τα αντανακλαστικά των κομμάτων και των ανθρώπων, όχι στα εύκολα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως είστε ανταγωνιστές με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου και όχι αντίπαλοι. Αν τελικά είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, θα απευθυνθείτε στη Χαριλάου Τρικούπη για τον σχηματισμό κυβέρνησης; Και με ποιους άλλους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε;

Οπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, οποιαδήποτε συνεννόηση, εφόσον κρινόταν αναγκαία, θα γινόταν στη βάση των προγραμματικών θέσεών μας. Είναι δεδομένη η θέση μας ότι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας πρέπει να είναι προοδευτική κυβέρνηση. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους πριν από την κάλπη. Και άλλοι οφείλουν να είναι εξίσου ξεκάθαροι και όχι με θολό πολιτικό μήνυμα πριν από την κάλπη. Γιατί είδαμε και δηλώσεις υπερηφάνειας από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Και δεν ξέρουμε αν είναι μόνο υπερηφάνεια ή και νοσταλγία.

Στις δύο τελευταίες μετρήσεις φαίνεται να υπάρχει υποχώρηση της Ν.Δ., ωστόσο και η ΕΛ.Α.Σ παραμένει σταθερή γύρω στο 16%. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να πλησιάσετε το κυβερνών κόμμα; Η διαφορά παραμένει μεγάλη.

Μόνο στις εκλογές θα φανεί πράγματι η διαφορά. Επ’ αυτού, λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν ήδη οι πολίτες. Το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ θα βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα συζητήσουν με πολίτες, παραγωγικούς φορείς και κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου. Επίσης, τους επόμενους μήνες θα αποσαφηνίσουμε κάθε πτυχή του προγράμματός μας. Εχουν πλέον οριστεί συντονιστές και συντονιστικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, που θα αναλάβουν το κομμάτι της δυναμικής και πλούσιας ανταλλαγής με τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν σε πολιτικές διαδικασίες με συγκεκριμένες θεματικές είτε θέλουν να ενταχθούν, είτε όχι. Τέλος, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη συλλογική προσπάθειά μας.

Είδαμε την περασμένη εβδομάδα δύο στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βασίλη Κόκκαλη και τον Κώστα Ζαχαριάδη, να εντάσσονται στους κόλπους της ΕΛ.Α.Σ. Αυτό σημαίνει πως οι πόρτες άνοιξαν; Θα υπάρξουν και άλλες προσχωρήσεις; Και μέχρι πότε μπορούν να παραιτηθούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές για να προσχωρήσουν στο κόμμα;

Οι πόρτες ήταν από την αρχή ανοιχτές και χαιρόμαστε που όλο και περισσότεροι δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στον πρόεδρο και στο όραμα της ΕΛ.Α.Σ. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολούθησε τον δύσκολο δρόμο της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα και έθεσε τον ίδιο όρο για όποιον θέλει να συμμετάσχει. Επομένως, η παραίτηση δεν μπορεί να γίνει προσχηματικά, την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές.

Η ακρίβεια εξελίσσεται στον μεγαλύτερο εφιάλτη για τα νοικοκυριά, ενώ σε μεγάλο ποσοστό οι πολίτες πιστεύουν πως τα μέτρα της κυβέρνησης δεν αρκούν και λαμβάνονται καθυστερημένα. Ολα δείχνουν πως θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην πορεία προς τις εκλογές. Θεωρείτε ότι οι προτάσεις σας πείθουν τους πολίτες ότι εσείς μπορείτε να βρείτε λύση προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά;

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας προϋποθέτει αποφασιστικότητα για σύγκρουση με την αισχροκέρδεια. Μια κυβέρνηση που καλεί τους επιχειρηματίες για ρόφημα για να ελέγξει τις τιμές και αρνείται να εποπτεύσει δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε τη δυνατότητα. Οι προτάσεις της Συμπαράταξης έχουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πολύ υψηλή αξιοπιστία, γιατί το σχέδιό μας είναι ολοκληρωμένο. Για το βασικό καλάθι προβλέπει ενδεικτικά μείωση του ΦΠΑ στο 6%, ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και εποπτεία από το χωράφι στο ράφι. Για τη στέγαση, οριοθέτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων, 50.000 στεγαστικές επιλογές σε τέσσερα χρόνια και προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην ενέργεια, μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος και εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσα από μακροχρόνια συμβόλαια παραγωγής χαμηλού κόστους.

Βλέπουμε αυξημένη προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες. Η Αγκυρα μάλιστα επιμένει πως απαιτείται άδειά της για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Θεωρείτε πως θα κλιμακωθούν οι προκλήσεις μετά τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην Κάσο; Αποτελούν παρελθόν τα «ήρεμα νερά»;

Δεν αποτελεί ζήτημα μόνο η έξαρση του τουρκικού αναθεωρητισμού, αλλά και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης που επικαλείτο «ήρεμα νερά» και αδρανούσε, καθ’ όλο το διάστημα που η Τουρκία αναβάθμιζε τον στρατηγικό ρόλο της στην περιοχή. Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη έχει δυστυχώς ήδη παραγάγει δυσμενή αποτελέσματα για τη χώρα: Εδωσε έξι βάσεις στις ΗΠΑ και τη χρήση του λιμένος της Αλεξανδρούπολης επ’ αόριστον, έστειλε βαρέα όπλα στην Ουκρανία, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντάλλαγμα για τη χώρα. Παράλληλα η πολιτική της πρόσδεσης στο άρμα της κυβέρνησης Νετανιάχου επέτρεψε στην Τουρκία να αποκτήσει εκ νέου ερείσματα στα αραβικά κράτη, όπως είδαμε με το Σύμφωνο της Μέκκας. Την ίδια στιγμή που η Σαουδική Αραβία έχει συνάψει στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, διατηρούμε ακόμη εκεί τους Patriot, εμπλέκοντας τη χώρα στις συγκρούσεις του Κόλπου εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών. Τι κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης δρώντας ως δεδομένος σύμμαχος; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει, ο EastMed εγκαταλείφθηκε, υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου -για το οποίο δεν μας στήριξαν ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Γαλλία- και η Τουρκία αναβαθμίστηκε ραγδαία και στην αμυντική βιομηχανία και στο ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη περιοχή, από την εμπλοκή της στο ουκρανικό έως τη Συμφωνία της Μέκκας. Και τώρα, αποθρασυμένη κινείται πλέον προκλητικά έναντι της Ελλάδας. Ο Αλέξης Τσίπρας προτάσσει μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο. Μια πολιτική που αποβλέπει σε αμφίδρομες συμμαχίες και δεν δίνει «λευκή επιταγή» όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στις ΗΠΑ και στον Νετανιάχου. Στόχος θα έπρεπε να είναι ο διάλογος με την Τουρκία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου για προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας, ο οποίος λανθασμένα σταμάτησε, η αξιοποίηση των συμμαχιών μας και των ευρωτουρκικών σχέσεων – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων που εξασφάλισε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2019 προκειμένου να δεσμευθεί η Τουρκία στον διάλογο αυτόν, αλλά και η αποτροπή όταν υπάρχει πρόκληση, όπως έγινε με το Barbaros το 2018.