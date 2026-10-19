Στυλιανίδης στον Realfm 97,8: Ο Καραμανλής όλο το προηγούμενο διάστημα έπρεπε να είναι προνομιακός συνομιλητής του Πρωθυπουργού – Τι είπε για τον Σαμαρά

Για το κύμα διαδηλώσεων στην Ευρώπη, την πορεία της ΝΔ στον δρόμο προς τις εκλογές, τη στάση του Κώστα Καραμανλή και το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Πώς σχολίασε τις διαδηλώσεις στην Ευρώπη

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, σχολιάζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις και τα σοβαρά επεισόδια σε ευρωπαϊκές χώρες, έκανε λόγο για επιθετική άνοδο των άκρων. «Αυτή είναι η ατζέντα η οποία προκαλεί αυτήν την αναστάτωση. Κατά την γνώμη μου η βασική αιτία που δημιούργησε αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη είναι η απομάκρυνση των ηγεσιών των παραδοσιακών κομμάτων από την κοινωνία και τον λαό. Απομάκρυνση δηλαδή από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Αυτός ο ελιτισμός, κατά κάποιον τρόπο, συνδυασμένος με τον λαϊκισμό των άκρων, γέννησε αυτή την κατάσταση η οποία σιγά σιγά τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη. Το βλέπουμε στη Γαλλία, φοβάμαι ότι σε λίγο θα το δούμε και στη Γερμανία» τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.

«Πιστεύω ότι η Ελλάδα λίγο διαφοροποιείται, γιατί η ηγεσία η δική μας είχε την ευφυία κάθε φορά όταν διαχειριζόταν μια κρίση, με το που θα δημιουργούσε ένα αποθεματικό, να επιδιώκει την ανακατανομή ενός μέρους του εισοδήματος, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα μέχρι τώρα τουλάχιστον, παρότι η κατάσταση είναι γενικώς δύσκολη, κανένας να μην έχει φτάσει σε μια απόγνωση τέτοιου βαθμού, που να θέλει να ξεσπάσει με αυτόν τον βίαιο τρόπο που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Μακρόν ότι αυτό δεν το αντελήφθη εγκαίρως. Ίσως επειδή δεν είχε κόμμα να έχει κεραίες μέσα στην κοινωνία, και το ίδιο περίπου πάει να συμβεί και στη Γερμανία. Και το περίεργο είναι ότι τα άκρα συναντώνται μεταξύ τους. Δηλαδή αριστερά ή ακραία κομμουνιστικά κόμματα, σε επιμέρους κρατίδια της Γερμανίας, ψηφίζουν θέσεις των ακροδεξιών. Και αυτό είναι μια παρά φύση συνεργασία η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει» πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το έχουμε διαχειριστεί καλύτερα από όλους τους άλλους και αυτό το αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι και πάρα πολλές φορές μας ρωτούν τι έχετε κάνει στην Ελλάδα και τα πράγματα είναι έτσι κάπως σταθεροποιημένα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη σαν τη Νέα Δημοκρατία που επιδεικνύει εκλογική και δημοσκοπική ανθεκτικότητα, μας δίνει περιθώριο να διαχειριστούμε πράγματα, αλλά και εδώ εμφανίζονται φωνές που είναι ακραίες, λαϊκίστικες, ελιτίστικες. Υπάρχουν τα φαινόμενα, υπάρχει η μαγιά από τα προβλήματα. Η ακρίβεια, τα καύσιμα, όλα αυτά σίγουρα επιδεινώνουν την κατάσταση» συνέχισε ο κ. Στυλιανίδης και στάθηκε σε δύο σημεία που, όπως είπε, τα θεωρεί εξαιρετικά ευαίσθητα και τα έχει μεταφέρει και στο κόμμα του.

«Το ένα είναι οι αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να πληρωθούν εγκαίρως και δικαίως για να μην έχουμε τα περσινά φαινόμενα και να μπορέσουν να σώσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, γιατί διαφορετικά μια τέτοια κρίση μπορεί να γενικευθεί επικίνδυνα. Και το δεύτερο είναι η νεολαία που αυτή τη στιγμή ψάχνεται και πρέπει κάποιος να μιλήσει μαζί της. Πρέπει κάποιος με απλά λόγια να της δώσει να καταλάβει πού πάμε, τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αρχίζουν να τους χτυπούν την πόρτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης.

Ο χώρος δεξιά της ΝΔ και οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τον χώρο δεξιά της ΝΔ που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό περί του 20%, είπε αρχικά: «Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι περίπου το 50% του ελληνικού λαού δεν προσέρχεται να ψηφίσει και ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος αυτού δεν απαντά με ειλικρίνεια ή και δεν απαντά καθόλου και στις δημοσκοπικές έρευνες. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να απευθυνθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς που για κάποιο λόγο στενοχωρήθηκαν, αδιαφόρησαν, θεωρήσαν τα πράγματα δεδομένα και κάθισαν σπίτι τους στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί μέσα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό νεολαίας και όποιος μπορέσει να αφυπνίσει αυτά τα κομμάτια του ελληνικού λαού, θεωρώ ότι θα έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση»

Όπως σημείωσε, πολλά από αυτά τα μικρά κόμματα διαμαρτυρίας ή τα ακτιβιστικά κόμματα δεξιά της ΝΔ «τα δημιουργήσαμε κι εμείς με κάποιες λάθος επιλογές μας». «Και πιστεύω ότι επειδή είναι μονοθεματικά δεν έχουν αντοχές, αλλά για να μπορέσεις να κεφαλαιοποιήσεις μια τέτοια κατάσταση προς όφελός σου, πρέπει να ακολουθείς και τις αντίστοιχες πολιτικές. Δηλαδή, για παράδειγμα θεωρώ ότι τη Νίκη η ψήφος στο γάμο των ομόφυλων την ευνόησε να δυναμώσει. Η Λατινοπούλου επέλεξε να έχει έναν λόγο ακτιβιστικό και πιο ακραίο» τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.

Ερωτηθείς εάν θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γυρίσει το τιμόνι πιο δεξιά, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στην παραδοσιακή κεντροδεξιά. «Υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις που μέχρι τώρα δεν είχαν προνομιακό λόγο στην επικοινωνία, δηλαδή υπήρχε η αίσθηση ότι κάναμε μεγάλο άνοιγμα προς το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είδαμε παραδοσιακές δυνάμεις να πρωταγωνιστούν. Αυτές οι δυνάμεις κατά την γνώμη μου σε αυτή τη συγκυρία είναι χρήσιμες.

Έχουμε δει σημαντικά πρόσωπα (σ.σ. από την παραδοσιακή κεντροδεξιά) να μην συμμετέχουν στην άσκηση εξουσίας και επίσης έχουμε δει μια ανισοκατανόμη μεταξύ επαρχίας και Αθήνας, δηλαδή έχουμε πολλούς υπουργούς από την Αθήνα, και καθόλου από την περιφέρεια. Παίζει αυτό ρόλο; Αποδεικνύεται ότι παίζει. Διότι όσο πιο κοντά είσαι στον κόσμο, τόσο πιο εύκολα εισπράττεις και τις ανησυχίες του» επισήμανε ο πρώην υπουργός.

Τι είπε για τον Κώστα Καραμανλή

Σχετικά με τη στάση του Κώστα Καραμανλή, σχολίασε: «Ο Κώστας Καραμανλής έφυγε από την εξουσία το 2009 και έχουμε 2026 και οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όλοι ασχολούνται με το τι θα κάνει ο Καραμανλής, ποιον θα δει ο Καραμανλής, τι είπε ο Καραμανλής κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμανλής όλο το προηγούμενο διάστημα έπρεπε να είναι προνομιακός συνομιλητής του Πρωθυπουργού. Γιατί δεν είναι; Ρωτήστε τους δύο, μη ρωτάτε εμένα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι, όπως και ο Σαμαράς θα έπρεπε να είναι».

Ο κ. Στυλιανίδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Κώστας Καραμανλής να φύγει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το DNA του, είναι το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του, είναι το κόμμα που υπηρέτησε ο ίδιος ως πρωθυπουργός, είναι το κόμμα που τον τίμησε ως αρχηγό 13 χρόνια και 5,5-6 χρόνια πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Κώστας Καραμανλής από τη Νέα Δημοκρατία. Το να διαφωνεί όμως σε ορισμένα θέματα που ο ίδιος έχει διαφορετική προσέγγιση ή να διατυπώνει την ανησυχία του, κυρίως για κάποια εθνικά ζητήματα, αυτό είναι και φυσικό και είναι και χρήσιμο να συμβαίνει. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά πιστεύω ότι από την ώρα που ο άνθρωπος αποφάσισε να φύγει από την ενεργό πολιτική, αποφάσισε να μην είναι και στην πρώτη γραμμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει να στηρίξει άλλο κόμμα» τόνισε.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι «αναμφισβήτητα έχει τη δυνατότητα να προσελκύει μία απενοχοποιημένη ψήφο διότι είχε διατελέσει και πρωθυπουργός και αρχηγός αυτής της παράταξης και είναι αλήθεια ότι ένας ψηφοφόρος ευκολότερα θα πήγαινε εκεί, παρά στον Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου κτλ».

«Μιλώ για ένα παραδοσιακό ψηφοφόρο ο οποίος έχει μία δυσαρέσκεια. Δυσκολότερα πάει σε άλλο κόμμα, παρά σε ένα κόμμα που προέρχεται από τον ίδιο χώρο. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα εμφανίζεται, περισσότερο απήχηση βρίσκει στα μικρά κόμματα της ακτιβιστικής δεξιάς, όλα αυτά τα κόμματα διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι από εκεί κλαδεύει δυνατά και πιθανολογώ, χωρίς να το ξέρω, ότι προσπαθεί να στραφεί και προς τη μεγάλη δεξαμενή αυτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν» υποστήριξε ο κ. Στυλιανίδης και εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να προσέξει 2-3 σημαντικές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που ήταν η παραδοσιακή λαϊκή της βάση.

«Δηλαδή τους ένστολους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τη νεολαία. Θα πρέπει να συσπειρώσει τις δυνάμεις, που ούτως ή άλλως το κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πρέπει να στραφεί και προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων και των αδιάφορων, δίδοντας τους ένα διακύβευμα για να τους κινήσει να πάνε στην κάλπη, και μακάρι τα αθροίσματα της κεντροδεξιάς να είναι πάνω από 50% και να διευκολύνουν στο μέλλον συμμαχίες και συνεργασίες, αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε την αυτοδυναμία» κατέληξε.