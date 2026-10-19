Μητσοτάκης σε πολίτες στο Λαύριο: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής»

Μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει μία χώρα πυλώνας σταθερότητας «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής», έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία που απηύθυνε σε πολίτες, στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ άφησε αιχμές κατά όσων τάζουν ότι μπορούν να λύσουν «όλα τα προβλήματά σας». «Αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα επεισόδια που γίνονται στις μαζικές διαδηλώσεις πολιτών στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι «όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μάς έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

«Όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Όποιος σάς τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα»

Παραδέχτηκε ότι «ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο. Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σάς τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ενόψει των εκλογών ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα και να τους δώσει ελπίδα.

«Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε: «Σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσα ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει όταν είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό και τώρα να γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας».