Γαλλία: Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση Λεκορνί – Απαγορεύσεις κυκλοφορίας, μαζικές διώξεις και φόβοι για νέο κύμα βίας

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Αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και μερική απαγόρευση κυκλοφορίας ζητά ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο. Έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη τη Δευτέρα (19/10), ο Λεκορνί υπερασπίστηκε τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων, κατηγόρησε την άκρα Αριστερά και παραβατικές ομάδες για την οργάνωση των ταραχών και προανήγγειλε «μαζικές ποινικές διώξεις».

Την ίδια ώρα, στη Μασσαλία απαγορεύτηκαν προσωρινά οι δημόσιες συγκεντρώσεις, ενώ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς αυτή να γίνει δεκτή από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των εκτεταμένων κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων, που εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμούς και λεηλασίες.

Οι καταστροφές σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές έχουν εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη, εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τον χειρισμό της κρίσης.

Λεκορνί: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας και «μαζικές ποινικές διώξεις»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε τη Δευτέρα από τους δημάρχους της χώρας να εξετάσουν την επιβολή μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Η παρέμβασή του ακολούθησε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη διαχείρισης κρίσεων, κατά την οποία εξετάστηκαν οι συνέπειες των ταραχών και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Παρά τις επικρίσεις για την αστυνομική διαχείριση, ο Γάλλος πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, οι δυνάμεις της τάξης έκαναν καλά τη δουλειά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λεκορνί υποστήριξε ότι τα επεισόδια δεν αποτέλεσαν αποκλειστικά αυθόρμητη έκρηξη κοινωνικής δυσαρέσκειας, αλλά συνδέονται με οργανωμένη δράση συγκεκριμένων ομάδων.

Έκανε λόγο για «ταραχές που οργανώθηκαν από την άκρα Αριστερά και παραβατικά στοιχεία», προαναγγέλλοντας «μαζικές ποινικές διώξεις» σε βάρος των υπευθύνων.

Η έκκληση για περιορισμούς στην κυκλοφορία δεν συνιστά ενιαία απαγόρευση σε ολόκληρη τη Γαλλία, αλλά αφορά τοπικά μέτρα, ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας κάθε περιοχής.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Barricade en feu dans le secteur de la Joliette à Marseille.

Tensions en cours.

À suivre. #Marseille #Joliette #18octobre https://t.co/2DC6hhIFld — Geocrises FR (@geocrises) October 18, 2026

Μασσαλία: Απαγόρευση συγκεντρώσεων – Αναβλήθηκε η επίσκεψη Νουνιέζ

Στη Μασσαλία, μία από τις πόλεις που επλήγησαν από τα επεισόδια, οι Αρχές απαγόρευσαν όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις τη Δευτέρα (19/10), από τις 12:00 έως τις 20:00.

Η απαγόρευση αφορά τις συναθροίσεις και δεν συνεπάγεται γενικό περιορισμό των μετακινήσεων των κατοίκων.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή νέων συγκρούσεων, καθώς η πόλη προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ταραχές.

Στη Μασσαλία επρόκειτο να μεταβεί και ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Ωστόσο, η επίσκεψή του αναβλήθηκε, εν μέσω της έντονης κριτικής που δέχεται για την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών επιχειρήσεων.

BREAKING: Hundreds just broke through and stormed City Hall in Marseille. Notice all of the Palestinian flags. https://t.co/ueAzX0qPvH — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 17, 2026

«Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος» – Η παραίτηση που απέρριψε ο Μακρόν

Ο Λοράν Νουνιέζ υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή (18/10), αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για την αποτυχία των Αρχών να προβλέψουν την έκταση των επεισοδίων.

«Προσφέρθηκα να παραιτηθώ επειδή είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι συνέβη», δήλωσε τη Δευτέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε «αδυναμία πρόβλεψης» των γεγονότων, ωστόσο ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε να κάνει δεκτή την παραίτησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, η απόφαση ελήφθη λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί η συνέχεια στη διοίκηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Μακρόν ζήτησε παράλληλα πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις αστοχίες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη συλλογή πληροφοριών, καθώς και την εφαρμογή νέων μεθόδων αστυνόμευσης.

Η παραμονή του Νουνιέζ στην κυβέρνηση δεν έχει περιορίσει τις πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να εξακολουθεί να ζητά εξηγήσεις για την έκταση των καταστροφών.

Je connais des gavas qui vont offrir de jolis sacs Longchamp à leur meuf 😁😁 C’est une dinguerie, les boutiques de luxe qui se sont fait piller aujourd’hui ! The North Face à Lyon, Hugo Boss à Marseille, etc… #Manifestationdu17 #17octobre https://t.co/FdBU2e2Ygh — Mybarca (@Mybarcalvsu) October 17, 2026

Εμπρησμοί και λεηλασίες – Η κοινωνική οργή πίσω από τις κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των αυξημένων τιμών των καυσίμων, εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, ενώ σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επιθέσεις σε αστυνομικούς, καταστροφές δημόσιας περιουσίας και λεηλασίες καταστημάτων.

Τα επεισόδια έφεραν στο προσκήνιο τόσο την ανησυχία των επαγγελματιών για τις οικονομικές απώλειες όσο και τις καταγγελίες για ελλιπή αστυνομική προστασία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με επικρίσεις για τις μεθόδους καταστολής, καθώς η αντιπαράθεση επεκτείνεται στο ζήτημα της προστασίας του δικαιώματος στη διαδήλωση.

Οι νέες κυβερνητικές εξαγγελίες ενδέχεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω αντιδράσεις, ιδιαίτερα εάν οι περιορισμοί επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Une boutique Hermès a été dévalisé à Marseille https://t.co/3mouVWyhn3 — Erreur 404 (@Erreur455769746) October 17, 2026

Φόβοι για νέα κλιμάκωση – Σε δύσκολη θέση η γαλλική κυβέρνηση

Η πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Λεκορνί αυξάνεται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των σκηνών βίας, χωρίς να έχει υποχωρήσει η δυσαρέσκεια για τις οικονομικές συνθήκες.

Η ακρίβεια και η επιβάρυνση των νοικοκυριών παραμένουν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, την ώρα που η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην απόδοση ποινικών ευθυνών.

Με τις πρώτες απαγορεύσεις να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τον Λεκορνί να καλεί τους δημάρχους να εξετάσουν πρόσθετους περιορισμούς, η Γαλλία εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης δοκιμάζεται απέναντι στη συνεχιζόμενη κοινωνική οργή.