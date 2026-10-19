Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το Χρονολόγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Tα κρίσιμα γεγονότα που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το Χρονολόγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα κρίσιμα γεγονότα που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο.

Το Χρονολόγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση των μεγάλων στιγμών και αναμετρήσεων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με νέα οπτική που ζωντανεύει τη σύγκρουση μέσα από συνταρακτικές φωτογραφίες, χάρτες και ιστορικά τεκμήρια.

Από την άνοδο του ναζισμού έως την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ και τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα, το βιβλίο εξερευνά πλήθος γεγονότων και σημείων καμπής σε όλα τα κύρια πολεμικά μέτωπα, προσφέροντας ουσιαστικές πληροφορίες για τις εμπειρίες ηγετών, ενόπλων και αμάχων που συμμετείχαν στη σύγκρουση. Επιπλέον, εντυπωσιακά δισέλιδα αφιερώματα φωτίζουν μείζονα έργα τέχνης και τεχνολογικά επιτεύγματα, ενώ ειδικές ενότητες αναδεικνύουν πρόσωπα και ορόσημα που άλλαξαν την πορεία του κόσμου.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews