Γεωργιάδης: «Θέλουν και επιδιώκουν το χάος» – Η αντίδρασή του στη δήλωση «άντε και στα δικά μας» που έκανε για τη Γαλλία στέλεχος της ΕΛΑΣ

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Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε ένα νέο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων εξέφρασε ο Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο.

Ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος αναφέρθηκε στο κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που, όπως εκτίμησε, διαμορφώνεται στην Ευρώπη, σχολιάζοντας τις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε χώρες όπως η Αλβανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο.

«Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το ευρωπαϊκό κύμα διαμαρτυρίας με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

«Τον Νοέμβριο βλέπω μαθητές και φοιτητές στους δρόμους»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρόβλεψή του για το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς εκτίμησε ότι ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μήνα έντονων κινητοποιήσεων, κυρίως από τη νέα γενιά.

«Τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πίεση που συσσωρεύεται μπορεί να εκφραστεί μέσα από μαζικές διαμαρτυρίες.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thenewspaper.gr, βρέθηκαν δύο ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών: η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια.

«Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα των κοινωνικών προβλημάτων που, κατά την άποψή του, μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία ενός νέου κύματος διεκδικήσεων.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, σχολιάζοντας την τοποθέτησή του, κατηγόρησε όσους προσδοκούν αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα ότι επιδιώκουν την πρόκληση χάους.

«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.