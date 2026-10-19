Τέμπη: «Ήταν ένα σκηνικό σαν ταινία πολεμική – Είδα να ξεπηδάει μια φωτιά» – Συγκλονίζει επιβάτης του δεύτερου βαγονιού

Με την κατάθεση του Αριστείδη Καρατζούνη ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Καρατζούνης ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και υπέστη τραύματα μετά τη σύγκρουση.

«Ήταν ένα σκηνικό σαν ταινία πολεμική – Είδα να ξεπηδάει μια φωτιά»

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως ένα «απότομο φρενάρισμα» βάζοντας στη συνέχεια τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό του για να προστατευτεί.

«Θυμάμαι να χτυπάω δεξιά και αριστερά. Αντιλαμβανόμουν τον στροβιλισμό. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου» κατέθεσε ο μάρτυρας αναφέροντας στη συνέχεια πως ανέκτησε τις αισθήσεις του στο χωράφι αφού είχε «εκσφενδονιστεί» από το βαγόνι.

Για τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του κατέθεσε:

«Δεν μπορούσα να πάρω καθόλου ανάσα στην αρχή. Ο πρώτος αγώνας ήταν να πάρω μια ανάσα… Αφού πήρα κάποιες ανάσες κοφτές, προσπαθούσα σιγά σιγά να απομακρυνθώ. Κατάλαβα ότι δεν ήμουν σε θέση να σηκωθώ. Προσπαθούσα να σηκωθώ και ξαναέπεφτα. Ήταν ένα σκηνικό σαν ταινία πολεμική». Για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης κατέθεσε: «Ξεκίνησα να πάω προς τα πίσω και είδα να ξεπηδάει μια φωτιά. Μια μικρή φωτιά που εξαπλωνόταν σιγά σιγά και εκεί άκουγα τις πρώτες φωνές των ανθρώπων… Ξεπήδησε αργά, στο μέσον μιας μάζας».

Ο κ. Καρατζούνης κατέθεσε στη συνέχεια πως κατάφερε να σκαρφαλώσει με τη βοήθεια άλλων ατόμων πάνω στην παλιά εθνική περνώντας μέσα από τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας πριν διακομιστεί τελικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί διαπιστώθηκαν τα τραύματα στο κεφάλι του και σε άλλα σημεία του σώματος του. Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως δεν θυμάται κάποια στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρηση της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

Για τη μυρωδιά απάντησε πως του έμεινε το «καμένο σίδερο» και το «πλαστικό» ενώ για την φωτιά απάντησε πως «Αυτό που θυμάμαι είναι τη φωτιά, ένας καπνός σκούρος που βγαίνει από τη φωτιά, τη φλόγα που ξεπήδησε σε συνδυασμό με τις φωνές των ανθρώπων».

Στη συνέχεια κατέθεσε ο επιβάτης Αριστοφάνης Ξανθόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στο τρένο μαζί με την Ιφιγένεια Μήτσκα. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε δεκάλεπτη στάση του τρένου, χωρίς να είναι σίγουρος αν έγινε πριν ή μετά τη Λάρισα.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, είπε φανερά συγκινημένος:

«Νόμιζα ότι είχαμε εκτροχιαστεί, ακούσαμε το μπαμ, κάποια στιγμή σταμάτησε το βαγόνι, σηκώθηκα και έψαξα να δω πού είναι η Ιφιγένεια και την είδα μισή μέσα και μισή έξω από το τρένο, ήταν σφηνωμένη σε κάτι λαμαρίνες». Όπως πρόσθεσε, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, μέχρι που ήρθε κάποιος Μιχάλης και τον βοήθησε να τη σηκώσουν. «Σοκαρίστηκα, γιατί το κεφάλι της ήταν μέσα στα αίματα, δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν ζωντανή», κατέθεσε.

Δεν παρέστησαν οι γονείς της Εριέττας Μόλχο

Οι γονείς της Εριέττας Μόλχο δεν παρέστησαν στο δικαστήριο, καθώς ψυχολογικά δεν βρίσκονται σε θέση να καταθέσουν. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος ήταν παρών, ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους τους και ανέφερε ότι ελπίζουν να μπορέσουν να καταθέσουν στο μέλλον.

Ο ίδιος ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ιδρύθηκε το κοινωφελές ίδρυμα «Εριέττα Μόλχο», το οποίο σε λίγο καιρό θα αρχίσει να λειτουργεί. Όπως γνωστοποίησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, εγκρίθηκε η ίδρυση επώνυμης έδρας τεχνητής νοημοσύνης στο όνομα της Εριέττας Μόλχο.

Σημειώνεται πως οι γονείς της Εριέττας Μόχλο τέλεσαν σήμερα τρισάγιο στον τόπο του δυστυχήματος.