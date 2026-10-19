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Κατερίνη: Με τη μέθοδο του λογιστή απέσπασαν λίρες και κοσμήματα – Σχηματίστηκε δικογραφία

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να στρέφεται κατά ταυτοποιημένου άνδρα. Συνεργός του δράστη προσποιήθηκε τον λογιστή και με το πρόσχημα επιβολής προστίμου από την εφορία απέσπασε λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ. Το όχημα διαφυγής κατασχέθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνεργού και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα που ταυτοποιήθηκε.
  • Προσποιούμενοι τον λογιστή, οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι απαιτούνταν τιμαλφή για να μην επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, αποσπώντας λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.
  • Το όχημα με το οποίο διέφυγε ο ένας δράστης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, που έγινε στις 21 Απριλίου στην πόλη.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πιο αναλυτικά, συνεργός του άνδρα που ταυτοποιήθηκε, τηλεφώνησε στο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο άνδρας και διέφυγε με όχημα. Το προαναφερόμενο όχημα βρέθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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