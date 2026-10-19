Κατερίνη: Με τη μέθοδο του λογιστή απέσπασαν λίρες και κοσμήματα – Σχηματίστηκε δικογραφία

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Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, που έγινε στις 21 Απριλίου στην πόλη.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πιο αναλυτικά, συνεργός του άνδρα που ταυτοποιήθηκε, τηλεφώνησε στο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο άνδρας και διέφυγε με όχημα. Το προαναφερόμενο όχημα βρέθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.