«Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Όσα προβλέπει το νομοσχέδιο – Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ

Σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου τέθηκε το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στο οποίο περιγράφονται οι λεπτομέρειες για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά». Μέσω της ρύθμισης θεσπίζεται ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.) ως ειδικός λογαριασμός μακροχρόνιας αποταμίευσης με στόχο τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, με την εφαρμογή του να αναμένεται από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Ιανουάριο.
  • Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή έως την 1η Νοεμβρίου, με στόχο το νομοσχέδιο να νομοθετηθεί εντός του ίδιου μήνα.
  • Ειδικότερα, θεσπίζεται ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.) με σκοπό τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι λεπτομέρειες για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Ιανουάριο περιγράφονται στο νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

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Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου, με σκοπό να νομοθετηθεί εντός του ίδιου μήνα και εκτός από τον «Κουμπαρα» για την Νέα Γενιά περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάλης στη ΔΕΘ.

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Πώς θα λειτουργεί ο «Κουμπαράς»

Ειδικότερα, θεσπίζεται ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.), ο οποίος αποτελεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό μακροχρόνιας αποταμίευσης με σκοπό τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

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