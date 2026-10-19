«Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Όσα προβλέπει το νομοσχέδιο – Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ

Οι λεπτομέρειες για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Ιανουάριο περιγράφονται στο νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Του Δημήτρη Χριστούλια

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου, με σκοπό να νομοθετηθεί εντός του ίδιου μήνα και εκτός από τον «Κουμπαρα» για την Νέα Γενιά περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάλης στη ΔΕΘ.

Πώς θα λειτουργεί ο «Κουμπαράς»

Ειδικότερα, θεσπίζεται ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.), ο οποίος αποτελεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό μακροχρόνιας αποταμίευσης με σκοπό τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

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